Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA
- Hồ Chí Minh: Số 32 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tuyển dụng, quản lý và chăm sóc Live Creator
Tạo dựng hình ảnh, video về Team và Live Creator
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan của Live Creator
Đào tạo và hướng dẫn các kỹ năng Livestream cho Live Creator
Tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18-30 tuổi
Là sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành : Content, Marketing, PR, Quản lý nhân sự HR, Quản Lý IDOL có kinh nghiệm, Truyền thông,....
Giới tính: Nam - Nữ
Khu vực: Tân Phú, Hồ Chí Minh.
Ưu tiên giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 10.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + Thưởng
Thời gian làm việc: 10:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6
Chế độ bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội
Team Building, Phúc lợi và đãi ngộ đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
