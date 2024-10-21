Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 32 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tuyển dụng, quản lý và chăm sóc Live Creator Tạo dựng hình ảnh, video về Team và Live Creator Hỗ trợ giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan của Live Creator Đào tạo và hướng dẫn các kỹ năng Livestream cho Live Creator Tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng.

Tuyển dụng, quản lý và chăm sóc Live Creator

Tạo dựng hình ảnh, video về Team và Live Creator

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan của Live Creator

Đào tạo và hướng dẫn các kỹ năng Livestream cho Live Creator

Tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18-30 tuổi Là sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành : Content, Marketing, PR, Quản lý nhân sự HR, Quản Lý IDOL có kinh nghiệm, Truyền thông,.... Giới tính: Nam - Nữ Khu vực: Tân Phú, Hồ Chí Minh. Ưu tiên giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục tốt Ngoại hình ưa nhìn

Độ tuổi: 18-30 tuổi

Là sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành : Content, Marketing, PR, Quản lý nhân sự HR, Quản Lý IDOL có kinh nghiệm, Truyền thông,....

Giới tính: Nam - Nữ

Khu vực: Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Ưu tiên giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục tốt

Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 10.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + Thưởng Thời gian làm việc: 10:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 Chế độ bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội Team Building, Phúc lợi và đãi ngộ đầy đủ.

Thu nhập hấp dẫn: 10.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + Thưởng

Thời gian làm việc: 10:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6

Chế độ bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội

Team Building, Phúc lợi và đãi ngộ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÂM ANH MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin