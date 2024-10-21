Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH KIỆT NĂNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 227 Trương Văn Bang, p.Thạch Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Duy trì phiên live , hưỡng dẫn phổ biến nội dung trong suốt buổi live ( ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được training). Thực hiện dẫn dắt, tương tác với khán giả trong các buổi livestream của công ty. -Tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thu hút và giữ chân người xem. -Phối hợp với ekip sản xuất livestream để đảm bảo buổi phát sóng diễn ra suôn sẻ. Ánh sáng sân khấu: -Lắp đặt, điều chỉnh ánh sáng sân khấu cho các buổi livestream, sự kiện của công ty. -Sử dụng các thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp để tạo hiệu ứng đẹp mắt, phù hợp với nội dung chương trình. -Phối hợp với ekip kỹ thuật để đảm bảo ánh sáng sân khấu hoạt động ổn định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Duy trì phiên live , hưỡng dẫn phổ biến nội dung trong suốt buổi live ( ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được training).

Thực hiện dẫn dắt, tương tác với khán giả trong các buổi livestream của công ty. -Tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thu hút và giữ chân người xem. -Phối hợp với ekip sản xuất livestream để đảm bảo buổi phát sóng diễn ra suôn sẻ.

Ánh sáng sân khấu: -Lắp đặt, điều chỉnh ánh sáng sân khấu cho các buổi livestream, sự kiện của công ty. -Sử dụng các thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp để tạo hiệu ứng đẹp mắt, phù hợp với nội dung chương trình. -Phối hợp với ekip kỹ thuật để đảm bảo ánh sáng sân khấu hoạt động ổn định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống. Teamwork: Làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các thành viên trong ekip. Tổ chức sự kiện: Có kiến thức cơ bản về tổ chức sự kiện, nắm bắt quy trình, các khâu chuẩn bị. Kỹ năng phân tích tổng hợp: Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, đưa ra giải pháp phù hợp Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, hoạt bát..Nắm bắt xu hướng, nắm bắt tâm lý người xem. Ưu tiên: - Ngoại ngữ ; tiếng anh .

Có khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống.

Teamwork: Làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các thành viên trong ekip. Tổ chức sự kiện: Có kiến thức cơ bản về tổ chức sự kiện, nắm bắt quy trình, các khâu chuẩn bị. Kỹ năng phân tích tổng hợp: Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, đưa ra giải pháp phù hợp

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, hoạt bát..Nắm bắt xu hướng, nắm bắt tâm lý người xem.

Ưu tiên: - Ngoại ngữ ; tiếng anh .

-Có kinh nghiệm làm MC, dẫn chương trình, giao tiếp tự tin, thu hút. -Có kiến thức về ánh sáng sân khấu, am hiểu các thiết bị ánh sáng. -Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc .

Tại CÔNG TY TNHH KIỆT NĂNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 triệu vnd (deal theo năng lực ) Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp đ

Lương cứng từ 12 triệu vnd (deal theo năng lực )

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp

đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỆT NĂNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin