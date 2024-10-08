Tuyển Logistics thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp dịch vụ Logistics; Đàm phán giá cả trong lĩnh vực thuê tàu biển, thuê xe container, xe đầu kéo, thuê bến bãi, thuê dịch vụ khai báo hải quan; Đàm phá, soạn thảo báo giá, hợp đồng dịch vụ Logistics; Phối hợp với bộ phận liên quan để làm việc với cơ quan chức năng (đặc biệt là Hải quan); Lập bảng kê, báo cáo và đề xuất liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Kinh nghiệm 03 năm trong lĩnh vực vận tải, logistics; Hiểu và tuân thủ quy định của Hải quan, vận tải đường biển/bộ; Có kỹ năng quản lý thời gian, đàm phán; Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel); Trung thực, giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;

- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng;

- Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

- Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc;

- Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.