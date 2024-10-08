Tuyển Logistics thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Logistics thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp dịch vụ Logistics; Đàm phán giá cả trong lĩnh vực thuê tàu biển, thuê xe container, xe đầu kéo, thuê bến bãi, thuê dịch vụ khai báo hải quan; Đàm phá, soạn thảo báo giá, hợp đồng dịch vụ Logistics; Phối hợp với bộ phận liên quan để làm việc với cơ quan chức năng (đặc biệt là Hải quan); Lập bảng kê, báo cáo và đề xuất liên quan.
Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp dịch vụ Logistics;
Đàm phán giá cả trong lĩnh vực thuê tàu biển, thuê xe container, xe đầu kéo, thuê bến bãi, thuê dịch vụ khai báo hải quan;
Đàm phá, soạn thảo báo giá, hợp đồng dịch vụ Logistics;
Phối hợp với bộ phận liên quan để làm việc với cơ quan chức năng (đặc biệt là Hải quan);
Lập bảng kê, báo cáo và đề xuất liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Kinh nghiệm 03 năm trong lĩnh vực vận tải, logistics; Hiểu và tuân thủ quy định của Hải quan, vận tải đường biển/bộ; Có kỹ năng quản lý thời gian, đàm phán; Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel); Trung thực, giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Kinh nghiệm 03 năm trong lĩnh vực vận tải, logistics;
Hiểu và tuân thủ quy định của Hải quan, vận tải đường biển/bộ;
Có kỹ năng quản lý thời gian, đàm phán;
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel);
Trung thực, giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng;
- Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
- Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc;
- Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô NP01 – NP2 – 10 MBQH Trung tâm thương mại Đại Siêu thị Big C, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-logistics-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206357
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 198 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CHT LAB
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nguồn 22
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Alphaway Technology
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Apero Technologies Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
45 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tap Hospitality Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
Trên 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần ETP Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần ETP Connect
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Jits Innovation Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Pháp Chế thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm