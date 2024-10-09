Tuyển Logistics thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc

- Quản lý các công việc của bộ phận Mua hàng.

- Lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua, điều chỉnh các yêu cầu cho phù hợp.

- Lên kế hoạch thu mua các mặt hàng của nhà cung cấp trong và ngoài nước theo yêu cầu của các phòng ban để kịp tiến độ công việc

- Theo dõi cập nhập giá mua hằng ngày của các nhà cung cấp trong và ngoài nước

- Liên hệ với nhà cung cấp trong nước và nước ngoài, phân tích giá cả để tìm ra nhà cung cấp uy tín và giá cả tốt nhất

- Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn.

- Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.

- Tìm kiếm và phát triển thêm nhiều nguồn cung cho công ty

- Giám sát chặt chẽ quy trình và chi phí thu mua

- Lập báo cáo về chất lượng, số lượng, giá cả hàng hoá và số lượng tồn kho theo đúng thời gian quy định

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu mua.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu BGĐ

- Chịu trách nhiệm lập và triển khai các kế hoạch để xây dựng và phát triển thương hiệu: chiến dịch quảng cáo, hoạt động khuyến mại, các chương trình hướng tới cộng đồng ...

- Thực hiện việc kiểm soát và báo cáo cho Ban Giám đốc khi kết thúc mỗi chương trình.

- Thu thập các thông tin có liên quan đến kết quả hoạt động Marketing như: tăng trưởng đơn hàng, mức độ nhận diện của Thương hiệu, lượng khách hàng, NCC mới... tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD... hoặc các ngành có liên quan

-Thành thạo vi tính văn phòng

-Không ngại áp lực công việc, thích chinh phục thử thách trong mua hàng.

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có các quan hệ rộng trong lĩnh vực vận tải đường Container, logistics, các cơ quan ban ngành liên quan như Cục đăng kiểm, Công an giao thông, Thanh tra giao thông v.v

-Có kinh nghiệm trên 02 năm vị trí Trưởng phòng mua hàng lĩnh vực: Vận tải nội địa, vận tải quốc tế, mua hàng

-Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến việc ra mắt sản phẩm mới với thị trường.

-Các kỹ năng: Giao tiếp tốt, làm việc nhóm, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, phân tích tổng hợp, báo cáo.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: (Từ 20-30tr), Bao gồm Lương cứng17tr-20tr + thưởng theo KPI doanh số, thoả thuận trao đổi khi phỏng vấn tuỳ theo năng lực.

- Được Công ty hỗ trợ xăng xe đi lại, điện thoại, thưởng lễ tết.

- Được tham gia BHXH, được du lịch theo chế độ của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường nhiệt tình, năng động.

- Công ty luôn khuyến khích những nhân viên chủ động trong công việc để tạo thêm thu nhập cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

