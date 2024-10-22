Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số A60, khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1.Kinh doanh (Business):
- Quản lý đội ngũ kinh doanh hiện tại của Công ty để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng và doanh số.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh mới; chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và theo dõi hiệu quả công việc của đội ngũ.
- Xây dựng kế hoạch và chiến lược nhằm phục vụ mục tiêu phát triển, đạt kết quả kinh doanh do Giám đốc đề ra.
- Xây dựng cơ chế chăm sóc khách hàng để tăng inbound lead, duy trì doanh thu.
2. Lập kế hoạch:
- Xây dựng kế hoạch kho bãi, giao nhận, và vận tải nhằm đảm bảo hàng hóa lưu thông liên tục và hiệu quả.
3. Khai thác (Forwarding & Operation):
- Phối hợp với các bộ phận mua hàng, kinh doanh, sản xuất để lên kế hoạch khai thác hàng và cập nhật lịch giao hàng.
- Duy trì hoạt động logistics, lập báo cáo và hỗ trợ các thủ tục xuất nhập hàng, kê khai hải quan.
- Có mối quan hệ tốt với các hãng tàu là một lợi thế.
4. Vận tải (Booking & Transportation):
- Phối hợp với các hãng tàu để sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng hóa.
- Quản lý đội ngũ lái xe và nhân viên vận tải.
- Kết hợp với các bên vận chuyển và cho thuê phương tiện để đảm bảo giao hàng thông suốt.
5. Chứng từ (Documents):
- Nhận, kiểm tra và xử lý các tài liệu liên quan đến xuất nhập hàng hóa (đơn đặt hàng, hóa đơn, danh sách hàng hóa, v.v.).
6. Hải quan (Customs):
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan để kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu.
7. Kế toán (Accounting):
- Xây dựng và đối chiếu doanh thu và chi phí cùng phòng kế toán theo tuần, tháng, quý.
- Kiểm soát chi phí đầu vào và đầu ra, cùng kế toán theo dõi doanh thu và lợi nhuận.
- Xây dựng định hướng doanh thu tháng, quý và tham mưu cho phòng kế toán.
8. Quản lý đội nhóm và kỹ năng lãnh đạo (Team management and leadership skills):
Khả năng quản lý, điều phối công việc và phát triển đội ngũ nhân viên.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, Kinh tế vận tải và Logistics, Ngoại thương hoặc Kinh tế đối ngoại...
- Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm ở vị trí tương đương
- Có khả năng truyền cảm hứng và động lực cho nhân viên, định hướng và đưa ra chiến lược phát triển cho bản thân và đội nhóm.
- Am hiểu về ngành logistics, chuỗi cung ứng, 3PL, kho bãi, và dịch vụ giao nhận.
- Sức khỏe tốt, có khả năng chịu áp lực trong môi trường logistics.
- Kỹ năng mềm tốt (giao tiếp, đàm phán, quản lý thời gian, v.v.).
- Từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng tổng hợp trở lên trong các đơn vị cùng ngành là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương thỏa thuận: 30 - 50 triệu/tháng
● Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp.
● Được cấp laptop, đồng phục, sim điện thoại hoặc tiền điện thoại hàng tháng
● Thưởng cuối năm tháng lương 13+
● Ăn trưa tại căng tin công ty, quầy cafe, phòng tập Gym, Yoga miễn phí để duy trì sức khỏe.
● Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe MIC và các ngày nghỉ lễ có thưởng, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: A66, Khu A, khu đấu giá đất khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

