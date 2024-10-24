Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tạo thông tin lô hàng trong hệ thống Yunas theo danh sách các lô hàng trong ngày - Dựa vào thông tin lô hàng trong Export summary, dựa vào thông tin trên Invoice, Packing list của khách hàng để tạo thông tin lô hàng trong hệ thống Yunas.
2. Nhập giá mua, giá bán của lô hàng vào hệ thống Yunas theo ngày xuất phát. - Dựa vào thông tin lô hàng và giá mua đội Booking nhập vào file Export summary để nhập vào hệ thống Yunas theo ngày xuất phát. - Dựa vào thông tin trong báo giá đội Booking gửi để nhập giá bán vào hệ thống. 3.Hoàn thiện hồ sơ thanh toán cước cho hãng hàng không. - Kiểm tra, đối chiếu Debit nhận được từ hãng hàng không với giá mua nhập trong Yunas để đảm bảo số tiền phải trả là đúng. - Hoàn thiện bộ hồ sơ thanh toán cho Airlines. 4. Xuất hóa đơn trong Yunas thu tiền các lô hàng theo điều kiện trả trước. - Kiểm tra kĩ thông tin người trả tiền và xuất hóa đơn trong Yunas cho các lô hang xuất theo điều kiện Prepaid theo ngày xuất phát.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng đại học chuyên ngành Logistics, Supply Chain, Kế toán, Kinh tế, v.v. hoặc các lĩnh vực liên quan
- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
- Kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng tin học văn phòng khá
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và giao tiếp

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động 8/24.
- Review lương hàng năm
- Thưởng 2 lần/năm, tổng cộng trung bình từ 1,5-3 tháng lương
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tiệc cuối năm, du lịch công ty và các hoạt động khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: P.805, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

