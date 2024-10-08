Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Xây dựng các kịch bản kiểm thử/ chuẩn bị dữ liệu sau khi các yêu cầu phát triển về dịch vụ Công nghệ Dữ Liệu đã được phê duyệt của các đơn vị nghiệp vụ. Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ. Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ sử dụng sản phẩm Công Nghệ Dữ Liệu trong quá trình kiểm thử người sử dụng cuối. Kiểm soát sự tuân thủ nội bộ quy trình/quy định trong hoạt động phát triển phần mềm để đảm bảo chất lượng phần mềm.
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học, chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng Ứng viên có chứng chỉ ISTQB Ứng viên có chứng chỉ SQL (Ưu tiên) Có kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT hoặc tốt nghiệp loại giỏi Có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng; hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, tài chính Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza Có kinh nghiệm với các công cụ kiểm thử tự độn Có kinh nghiệm kiểm thử tải lớn Có kinh nghiệm Test về dữ liệu và kiến thức , Excel thành thạo, Test tích hợp các phương thức API, Kafka, ETL... Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezz Có kinh nghiệm Test và tham gia các dự án về dữ liệu và báo cáo, DWH... Ưu tiên Nhân sự đã có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc; Thưởng nóng, thưởng dự án,... Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết Phụ cấp onsite: 2.000.000-5.000.000 Tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7- Tòa nhà Kim Hoàn- Ngõ 19 Duy Tân- Cầu Giấy -Hà Nội

