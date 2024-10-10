Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 1 USD

1. Trách nhiệm công việc:

Thu thập thông tin thị trường và phân tích sản phẩm, giá cả, đối thủ, khách hàng mục tiêu,... nhằm đưa ra kế hoạch phát triển sản phẩm toàn diện, phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Đồng thời, nắm bắt nhanh xu hướng và thị hiếu khách hàng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường thương mại điện tử Âu Mỹ.

2. Mô tả công việc:

Hiểu rõ sản phẩm, mô hình, định hướng, chiến lược kinh doanh của công ty Tìm hiểu và thu thập dữ liệu thị trường bằng các công cụ được cung cấp. Tiến hành tổng hợp, nghiên cứu chắc lọc thông tin về xu hướng khách hàng, sản phẩm, giá cả và đối thủ cạnh tranh Phân tích SWOT, Profit & Loss của sản phẩm và dựa trên đánh giá nhu cầu của khách hàng, xu hướng của thị trường để đưa ra lựa chọn về sản phẩm, chiến lược giá và khách hàng mục tiêu. Định vị các sản phẩm khác biệt, ưu việt hơn so với đối thủ và phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Lập báo cáo, lên biểu đồ phân tích và trình bày đề xuất của mình với cấp trên. Lên kế hoạch và phối hợp với các bộ phận liên quan để xúc tiến sản phẩm mới được phê duyệt Theo dõi, đánh giá hiệu quả mỗi chiến dịch, liên tục cải cách tối ưu hóa sản phẩm. Tổng kết toàn bộ quá trình nghiên cứu, xúc tiến, triển khai sản phẩm và case study Phân loại và quản lý nhóm sản phẩm được giao.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử. Có kiến thức về việc phân tích thị trường, sản phẩm, giá cả, đối thủ và khách hàng. Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc. Sử dụng thành thạo các công cụ thu thập dữ liệu thị trường, khách hàng và phân tích dữ liệu như Excel, SPSS, ... Có khả năng đánh giá tiềm năng và rủi ro của sản phẩm khi đưa ra thị trường

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng 13 + Thưởng lợi nhuận năm. Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương 6 tháng/lần. Thưởng chuyên cần 300-500.000 đồng/ tháng. Thưởng thâm niên Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động. Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe. Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người. Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định. Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức. Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc. Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm. Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi), từ Thứ 2 – sáng Thứ 7. Riêng sáng Thứ 7 tuỳ theo tính chất công việc mà làm việc tại nhà hoặc tại công ty

Môi trường làm việc:

Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc. Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực. Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng. Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

