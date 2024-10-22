Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T3 Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và nội dung truyền thông hàng tháng. Phân tích thị trường và đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu. Hỗ trợ các công việc khác khi Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing (ưu tiên ứng viên đã làm tại các trung tâm tiếng Anh). Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế đồ hoạ. Biết tiếng Anh cơ bản. Có tư duy phản biện. Chủ động nghiên cứu, học hỏi nâng cao chuyên môn. Có khả năng chịu được áp lực cao. Cam kết làm việc lâu dài, tối thiểu 1 năm.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Up to 15.000.000 VNĐ/tháng. Chế độ BHXH, thưởng Tết hấp dẫn. Môi trường làm việc năng động, cấp trên kỹ tính, thẳng thắn, được góp ý và đào tạo nâng cao chuyên môn. Được ưu đãi học phí khi đăng ký học tiếng Anh tại trung tâm. Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý team Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink

