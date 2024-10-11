Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 07 - Tòa SFC - Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các dự án marketing. Làm việc với agency và các phòng ban để tổ chức các sự kiện offline như hội chợ, triển lãm và chương trình khuyến mãi tại điểm bán nhằm quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Theo dõi và sản xuất các ấn phẩm tại điểm bán (Standee, Wobbler, Banner v.v). Lên ý tưởng và sản xuất các sản phẩm GWP tặng kèm. Quản lý fanpage và các chiến dịch online (review challange, KOC/KOC).

Lập kế hoạch và triển khai các dự án marketing.

Làm việc với agency và các phòng ban để tổ chức các sự kiện offline như hội chợ, triển lãm và chương trình khuyến mãi tại điểm bán nhằm quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Theo dõi và sản xuất các ấn phẩm tại điểm bán (Standee, Wobbler, Banner v.v).

Lên ý tưởng và sản xuất các sản phẩm GWP tặng kèm.

Quản lý fanpage và các chiến dịch online (review challange, KOC/KOC).

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành FMCG và thực phẩm. Có kinh nghiệm làm việc và quản lý agency. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc. Kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện và quản lý các chiến dịch marketing offline. Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong ngành FMCG và thực phẩm.

Có kinh nghiệm làm việc và quản lý agency.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc.

Kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện và quản lý các chiến dịch marketing offline.

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Gói bảo hiểm sức khỏe PTI. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động. Cơ hội thăng tiến trong ngành hàng FMCG. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Gói bảo hiểm sức khỏe PTI.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cơ hội thăng tiến trong ngành hàng FMCG.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin