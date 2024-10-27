Tuyển Marketing Executive thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Digital Marketing) cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty. Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi người dùng để đưa ra các chiến lược quảng cáo hiệu quả. Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube,...) và các kênh quảng cáo trực tuyến khác (Google Ads, Cốc Cốc Ads,...). Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất tối ưu hóa. Hỗ trợ các hoạt động marketing online khác của công ty. Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Digital Marketing) cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi người dùng để đưa ra các chiến lược quảng cáo hiệu quả.

Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube,...) và các kênh quảng cáo trực tuyến khác (Google Ads, Cốc Cốc Ads,...).

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất tối ưu hóa.

Hỗ trợ các hoạt động marketing online khác của công ty.

Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt. Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả. Nắm vững các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, Marketing Online. Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Sử dụng thành thạo các công cụ marketing online (Facebook Ads Manager, Google Ads, Google Analytics,...) Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube,...) Nắm vững các kỹ thuật SEO cơ bản. Có khả năng viết bài, tạo nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt.

Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

Nắm vững các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, Marketing Online.

Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing online (Facebook Ads Manager, Google Ads, Google Analytics,...)

Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube,...)

Nắm vững các kỹ thuật SEO cơ bản.

Có khả năng viết bài, tạo nội dung hấp dẫn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 1000X Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được đào tạo bài bản về Digital Marketing, Marketing Online. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,... Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được đào tạo bài bản về Digital Marketing, Marketing Online.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 1000X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin