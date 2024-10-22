Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C, Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch truyền thông quảng bá cho cửa hàng Boardgame VN Store (BGVN Store) trên các kênh/nền tảng cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc. Sáng tạo và đăng những content phù hợp với các chiến dịch, sản phẩm của cửa hàng nhằm thu hút khách hàng và gia tăng doanh số. Báo cáo kết quả của các chiến dịch truyền thông và đưa ra các đề xuất phát triển/cải thiện chiến dịch đó. Phối hợp với các team cần thiết để thực hiện chiến dịch phát triển doanh thu cửa hàng. Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Mức lương: up to 8.000.000 VND/tháng Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, không gian ngập tràn đồ chơi, boardgame. Có lộ trình thăng tiến và phát triển phù hợp. Hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty (du lịch, thưởng...).

Thái độ tích cực, trung thực, nhanh nhẹn. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing và các vị trí tương đương Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Yêu thích làm việc trong môi trường Startup năng động, đa nhiệm, không ngại thử thách Yêu thích Boardgame là một lợi thế. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, lợi thế trong ngành Marketing. Có khả năng nói và viết tiếng Việt/tiếng Anh tốt. Có chứng chỉ tiếng Anh ielts 6.5 hoặc tương đương

