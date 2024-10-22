Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C, Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch truyền thông quảng bá cho cửa hàng Boardgame VN Store (BGVN Store) trên các kênh/nền tảng cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc. Sáng tạo và đăng những content phù hợp với các chiến dịch, sản phẩm của cửa hàng nhằm thu hút khách hàng và gia tăng doanh số. Báo cáo kết quả của các chiến dịch truyền thông và đưa ra các đề xuất phát triển/cải thiện chiến dịch đó. Phối hợp với các team cần thiết để thực hiện chiến dịch phát triển doanh thu cửa hàng. Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức lương: up to 8.000.000 VND/tháng Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, không gian ngập tràn đồ chơi, boardgame. Có lộ trình thăng tiến và phát triển phù hợp. Hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty (du lịch, thưởng...).
Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING Thì Được Hưởng Những Gì

Thái độ tích cực, trung thực, nhanh nhẹn. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing và các vị trí tương đương Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Yêu thích làm việc trong môi trường Startup năng động, đa nhiệm, không ngại thử thách Yêu thích Boardgame là một lợi thế. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, lợi thế trong ngành Marketing. Có khả năng nói và viết tiếng Việt/tiếng Anh tốt. Có chứng chỉ tiếng Anh ielts 6.5 hoặc tương đương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18, Ngõ 127, phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

