Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gamuda Garden, Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác

Marketing/PR/Quảng cáo

· Lập kế hoạch quảng cáo, thực hiện đăng tải và chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook,Titok ....

· Nghiên cứu sản phẩm, khách hàng, tìm kiếm và liên tục cập nhật insight khách hàng;

· Xây dựng nội dung, các bài quảng cáo trên hệ thống các kênh Digital như Facebook, Titok...

· Theo dõi các chỉ số chất lượng quảng cáo, đánh giá hiệu suất của các nội dung quảng cáo được đăng tải;

· Tương tác với khách hàng quan tâm tới sản phẩm thông qua trả lời tin nhắn, comment;

· Thực hiện các hoạt động hỗ trợ quảng cáo như seeding, affiliate marketing;

· Tổng hợp data cho bộ phận kinh doanh tiến hành bán hàng;

· Báo cáo các chỉ số quảng cáo hàng ngày cho Quản lý trực tiếp, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh;

· Phối hợp với bộ phận Kế toán thống kê, quyết toán chi phí quảng cáo hàng ngày;

· Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá cho công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm,...

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm >6 tháng mảng fb ads, tiktok ads, Google Ads,... ưu tiên ứng viên biết chạy chuyển đổi;

· Ưu tiên có am hiểu về thực phẩm chức năng, ngành dược, mỹ phẩm, gia dụng;

· Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm chức năng;

· Có kiến thức về thuật toán và các nền tảng quảng cáo online;

· Có kiến thức về xây dựng chiến dịch MKT, trade MKT là một lợi thế;

· Số 12, Sunrise A, Str 1, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8tr-10tr + Phụ cấp 500k/ tháng + thưởng KPI hàng tháng

Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng đội nhóm, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinh nhật;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động ;

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch cùng công ty ;

Được quyền đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, tồn đọng;

Được quyền chủ động xây dựng các vấn đề hoạt động trong chuyên môn;

Thu nhập thỏa thuận theo thang bậc lương quy định của công ty;

Được đào tạo, chia sẻ nâng cao kỹ năng, năng lực;

Được ghi nhận và có lộ trình thăng tiến các vị trí cao hơn tại công ty;

Được quyền chủ động lập kế hoạch làm việc cá nhân, đánh giá năng suất lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA

