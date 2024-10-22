Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần TEN Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 - 54 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ triển khai các loại dự án events, activation, sampling, kick-off, POSM, ... Hỗ trợ xử lý report sau các dự án Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Line Manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chính quy Kỹ lưỡng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm Tư duy tích cực. Luôn có tinh thần “yes, we can!”

Tại Công ty Cổ phần TEN Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các hoạt động tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc tân & tất niên, tiệc sinh nhật công ty và hòa nhập với các hoạt động khác của công ty. Được hướng dẫn và tham gia các dự án của công ty. Được Công ty đóng dấu mộc ở bài Báo cáo Được trợ cấp công tác phí theo chế độ của công ty (chỉ trong trường hợp thực tập viên được cử đi công tác tỉnh) Có cơ hội làm việc với KOL Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cực kỳ năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TEN Group

