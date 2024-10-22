Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần TEN Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần TEN Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 52
- 54 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ triển khai các loại dự án events, activation, sampling, kick-off, POSM, ...
Hỗ trợ xử lý report sau các dự án
Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Line Manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chính quy Kỹ lưỡng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm Tư duy tích cực. Luôn có tinh thần “yes, we can!”
Có laptop
Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chính quy
Kỹ lưỡng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm
Tư duy tích cực. Luôn có tinh thần “yes, we can!”
Tại Công ty Cổ phần TEN Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các hoạt động tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc tân & tất niên, tiệc sinh nhật công ty và hòa nhập với các hoạt động khác của công ty. Được hướng dẫn và tham gia các dự án của công ty. Được Công ty đóng dấu mộc ở bài Báo cáo Được trợ cấp công tác phí theo chế độ của công ty (chỉ trong trường hợp thực tập viên được cử đi công tác tỉnh) Có cơ hội làm việc với KOL Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cực kỳ năng động, trẻ trung
Được tham gia các hoạt động tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc tân & tất niên, tiệc sinh nhật công ty và hòa nhập với các hoạt động khác của công ty.
Được hướng dẫn và tham gia các dự án của công ty.
Được Công ty đóng dấu mộc ở bài Báo cáo
Được trợ cấp công tác phí theo chế độ của công ty (chỉ trong trường hợp thực tập viên được cử đi công tác tỉnh)
Có cơ hội làm việc với KOL
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cực kỳ năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TEN Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
