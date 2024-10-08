Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing tổng thể cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Lãnh đạo và quản lý nhóm marketing, phân công công việc và đảm bảo hoàn thành mục tiêu.

- Quản lý và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, digital marketing (SEO, SEM, email, social media, v.v.).

- Phân tích thị trường, đối thủ và xu hướng để tối ưu các hoạt động marketing.

- Lên kế hoạch phát triển thương hiệu, tăng trưởng doanh số bán hàng và mở rộng thị trường.

- Xây dựng các chương trình PR, quảng cáo và sự kiện nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

- Am hiểu về các kênh marketing truyền thống và digital.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt.

- Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và phân tích số liệu.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm xuất sắc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TRƯỜNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện có cơ hội thăng tiến.

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng cá nhân.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TRƯỜNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin