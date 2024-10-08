Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TRƯỜNG AN
- Hà Nội: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing tổng thể cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
- Lãnh đạo và quản lý nhóm marketing, phân công công việc và đảm bảo hoàn thành mục tiêu.
- Quản lý và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, digital marketing (SEO, SEM, email, social media, v.v.).
- Phân tích thị trường, đối thủ và xu hướng để tối ưu các hoạt động marketing.
- Lên kế hoạch phát triển thương hiệu, tăng trưởng doanh số bán hàng và mở rộng thị trường.
- Xây dựng các chương trình PR, quảng cáo và sự kiện nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
- Am hiểu về các kênh marketing truyền thống và digital.
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt.
- Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và phân tích số liệu.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm xuất sắc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TRƯỜNG AN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện có cơ hội thăng tiến.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng cá nhân.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ TRƯỜNG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
