Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 112 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động marketing.
- Trực tiếp xây dựng kế hoạch marketing hàng tháng và triển khai theo đề xuất được duyệt.
- Xây dựng ngân sách và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.
- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty: website, fanpage, email của công ty.
- Theo dõi xu hướng và cập nhật kiến thức về Digital Marketing, đề xuất các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc.
- Xây dựng mô hình trải nghiệm khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và phù hợp với việc xây dựng những giá trị mà thương hiệu hướng tới.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Leader
- Kiến thức vững chắc về các công cụ và phần mềm Tiếp thị Kỹ thuật số, chẳng hạn như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads và các công cụ SEO
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chủ động trong công việc
- Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ chiến dịch
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/ QTKD/ Kinh tế...

Tại CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12 triệu đến 15 triệu ( thỏa thuận theo năng lực và số năm kinh nghiệm)
- Tham gia BHXH, BHYT theo luật định
- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
- Ngày nghỉ, phép năm
- Nghỉ luân phiên 1 ngày thứ 7 trong tháng.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Tổ chức sinh nhật + Quà tặng (ngày sinh nhật của nhân viên)
- Nước uống miễn phí (trà,sữa tươi, sữa chua, cà phê,...)
- Party cùng Team hàng tháng (200.000 NVĐ/tháng/ người)
- Chính xách tặng quà bằng hiện vật cho nhân viên làm việc trên 3 năm (điện thoại di động, máy tính bản hoặc laptop)trị giá 20.000.000vnđ
- Du lịch Châu Âu cho nhân viên cống hiến trên 10 năm...
- Lương thưởng tháng 13
- Thưởng lễ tết (ngày 30/04, ngày 02/09, tết Dương lịch 01/01)
- Phụ cấp thể dục thể thao 5 triệu/năm
- Phụ cấp công tác phí, xăng xe, điện thoại ...theo vị trí công việc.
- Hỗ trợ phụ cấp : cưới hỏi, sinh con ,nhân viên có hoàn cảnh khó khăn...
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng thích hợp cho người muốn gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 112 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

