Tuyển Marketing Manager thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

V ROYAL
Ngày đăng tuyển: 18/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại V ROYAL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Đường số 64, Phường 10, Quận 6

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược: Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng. Liên hệ với các KOL KOC mục tiêu đề xuất hợp tác kinh doanh Xây dựng tuyến nội dung kênh cho KOL KOC của công ty phù hợp với sản phẩm kinh doanh Quản lý đội ngũ: Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên trong phòng, phân công công việc và theo dõi hiệu suất làm việc. Sáng tạo nội dung: Chỉ đạo việc sáng tạo nội dung hấp dẫn cho các bài viết, hình ảnh và video trên mạng xã hội, đảm bảo nội dung phù hợp với thương hiệu và mục tiêu marketing. Phân tích hiệu suất: Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất của các chiến dịch marketing, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến. Tương tác với khách hàng: Tham gia trực tiếp vào việc tương tác với khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội, giải đáp thắc mắc và xử lý phản hồi.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội, am hiểu thị hiếu giới trẻ về mỹ phẩm, ưu tiên đã tự kinh doanh riêng mỹ phẩm Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lãnh đạo và tạo động lực cho đội ngũ. Kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing thành công trên mạng xã hội. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và quản lý mạng xã hội.
Tại V ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 - 100tr/tháng, trong đó: Lương cơ bản (10 - 20Tr/tháng) + Lương hiệu suất + Hoa hồng + Thưởng nóng Được thưởng tháng lương thứ 13. Cùng công ty tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch, từ thiện Có nhiều cơ hội làm việc check in cùng nhiều KOL KOC nâng cao vị thế cv Công ty xét tăng lương liên tục theo hiệu quả kinh doanh tháng Được công ty đầu tư các khoá học Master nâng cao chuyên môn nghề Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại V ROYAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 104/6 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

