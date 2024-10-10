Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LEVINCI
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH LEVINCI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing dài hạn cho các dịch vụ BPO và SaaS, theo mục tiêu kinh doanh.
Quản lý các dự án marketing, điều phối chiến dịch từ lập kế hoạch đến thực thi.
Phát triển chiến lược nội dung (blog, whitepaper, case studies) phù hợp với đối tượng khách hàng B2B.
Phân tích và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch dựa trên dữ liệu thu được.
Làm việc với agency hoặc freelancer để triển khai các chiến dịch liên quan đến thiết kế, content, SEO.
Đề xuất tổ chức đội ngũ marketing và mở rộng mối quan hệ đối tác bên ngoài

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Bằng cử nhân về Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Chứng chỉ về digital marketing, SEO, Google Analytics (lợi thế).
Kinh nghiệm:
3-5 năm kinh nghiệm marketing B2B, ưu tiên lĩnh vực BPO hoặc SaaS.
Kinh nghiệm quản lý dự án marketing, điều phối nhiều đối tác.
Hiểu biết về SaaS và thị trường phần mềm.
Kinh nghiệm làm việc với agency và freelancer.
Kỹ năng chuyên môn:
Lập kế hoạch và triển khai và đo lường chiến dịch marketing theo mục tiêu kinh doanh.
Biết phân tích dữ liệu thị trường quốc tế (Mỹ). Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích tương ứng.
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh thành thạo để làm việc với khách hàng và đối tác quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI: 5-15% lương cơ bản dựa trên mức độ hoàn thành KPI (leads, traffic, chi phí).
Thưởng doanh thu quý: 1-3% trên phần doanh thu vượt mục tiêu.
Thưởng dài hạn: Xét thưởng cổ phần (ESOP) sau 1-2 năm dựa trên đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEVINCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LEVINCI

CÔNG TY TNHH LEVINCI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình

