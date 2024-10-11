Tuyển Marketing Manager thu nhập 21 - 35 triệu Toàn thời gian

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK

Mức lương
21 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 21 - 35 Triệu

Quản lý bộ phận Marketing và giám sát các Marketing Executives của các dự án chạy song song. Quản lý chiến lược Marketing cho các giải pháp mới và quản lý mọi hoạt động Launch bao gồm ngày công bố và chiến lược, lịch trình phát triển tài liệu và mọi tài sản Marketing. Lập kế hoạch marketing và triển khai cụ thể cho từng dự án độc lập và cung cấp báo cáo định kỳ để cập nhật về tiến độ triển khai. Quản lý việc phát triển đội ngũ nhân sự: xây dựng và là một mentor cho đội ngũ, truyền cảm hứng sáng đạo và thúc đẩy văn hóa chung. Làm việc với các nhóm sản phẩm để phát triển chiến lược và nội dung chiến dịch như đề xuất giá trị và định vị, thuyết trình, quảng cáo, truyền thông tiếp thị, v.v Bổ sung và dẫn dắt quá trình phát triển tính năng mới từ ý tưởng đến thành phẩm. Giúp xác định các ưu tiên cải tiến sản phẩm dựa trên thông tin chi tiết về thị trường từ khách hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường. Dẫn dắt và cung cấp định hướng phù hợp cho các Community, Content và Designers. Theo dõi các đối thủ cạnh tranh chính và xu hướng thị trường để thúc đẩy các bản update chiến lược. Tạo nội dung bao gồm Whitepaper/Pitch Desk, nghiên cứu tình huống, blog, báo cáo nghiên cứu và các tài liệu nội dung khác cho hoạt động Online và Offline Marketing. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Với Mức Lương 21 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2+ năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo, quản lý 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Có thành quả, kinh nghiệm thực tế /hoặc yêu thích làm việc trong lĩnh vực Cryptocurrency/Blockchain Có khả năng kết hợp giữa kinh nghiệm marketing chiến lược và triển khai chiến thuật thực tế Thuần thục viết, nói, sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh Có kinh nghiệm làm việc với sản phẩm từ giai đoạn sớm và giai đoạn đã hoàn thiện Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing cho thị trường toàn cầu Có khả năng hiểu được các thông tin kỹ thuật của sản phẩm và chuyển hóa thành giá trị sử dụng cho khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận trong mức: 21-35 triệu Được đóng BHXH, BHTN và thuế TNCN theo quy định của Nhà nước Thời gian làm việc linh hoạt và được chia thưởng cho hiệu quả từng dự án Chính sách Happy Hours với ngân sách 400K/1 tháng Chính sách nghỉ phép lên đến 24 ngày/1 năm Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 30% - 100% Free Coffee Corner Company Trip hàng năm Cấp thẻ Grab Business/ Xe đưa đón nhân viên Thưởng vinh danh, thưởng hàng năm, thưởng theo dự án, thưởng KPI Chính sách hỗ trợ vay vốn mua nhà cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 791/21/2/13 Trần Xuân Soạn, Khu phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất