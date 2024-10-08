Tuyển Marketing Manager thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Marketing Manager thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing: chiến lược marketing tổng thể, chiến thuật và hoạt động hàng năm Quản lý ngân sách MKT, giám sát & đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các giải pháp cải tiến. Xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu. Phối hợp R&D các dự án sản phẩm mới: nghiên cứu thị trường, thiết kế bao bì, chiến lược marketing sản phẩm mới,... Báo cáo kết quả hoạt động marketing cho ban lãnh đạo, phân tích tính hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất các giải pháp cải tiến. Phát triển, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên marketing Quản lý bộ phận quảng cáo kỹ thuật số, tối ưu hiệu quả kinh doanh.
Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing: chiến lược marketing tổng thể, chiến thuật và hoạt động hàng năm
Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing
Quản lý ngân sách MKT, giám sát & đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các giải pháp cải tiến.
Xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu.
Phối hợp R&D các dự án sản phẩm mới: nghiên cứu thị trường, thiết kế bao bì, chiến lược marketing sản phẩm mới,...
Báo cáo kết quả hoạt động marketing cho ban lãnh đạo, phân tích tính hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất các giải pháp cải tiến.
Phát triển, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên marketing
Quản lý bộ phận quảng cáo kỹ thuật số, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Marketing, kinh tế,.... Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing Kiến thức chuyên môn về marketing đa kênh, bao gồm: content, video, quảng cáo, thiết kế, sự kiện, SEO. Tư duy sáng tạo đột phá. Tư duy chiến lược & phản biện.
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Marketing, kinh tế,....
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing
Kiến thức chuyên môn về marketing đa kênh, bao gồm: content, video, quảng cáo, thiết kế, sự kiện, SEO.
Tư duy sáng tạo đột phá.
Tư duy chiến lược & phản biện.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo KPI + Thưởng theo lợi nhuận Quý của Công ty Cơ hội học tập và phát triển Làm việc môi trường lành mạnh (thân và tâm) Phúc lợi cạnh tranh Chính sách Chế độ phúc lợi tốt,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết, tháng 13,...
Thưởng theo KPI + Thưởng theo lợi nhuận Quý của Công ty
Cơ hội học tập và phát triển
Làm việc môi trường lành mạnh (thân và tâm)
Phúc lợi cạnh tranh
Chính sách Chế độ phúc lợi tốt,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building
Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TSA Building - 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12 Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-manager-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job206490
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 27/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Hạn nộp: 30/11/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Marketing Manager thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 17/09/2025
Khánh Hòa Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 27/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Hạn nộp: 30/11/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Marketing Manager thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất