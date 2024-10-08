Tuyển Marketing Manager thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lập kế hoạch và phát triển chiến lược marketing: chiến lược marketing tổng thể, chiến thuật và hoạt động hàng năm Quản lý ngân sách MKT, giám sát & đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các giải pháp cải tiến. Xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu. Phối hợp R&D các dự án sản phẩm mới: nghiên cứu thị trường, thiết kế bao bì, chiến lược marketing sản phẩm mới,... Báo cáo kết quả hoạt động marketing cho ban lãnh đạo, phân tích tính hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất các giải pháp cải tiến. Phát triển, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên marketing Quản lý bộ phận quảng cáo kỹ thuật số, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Marketing, kinh tế,.... Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing Kiến thức chuyên môn về marketing đa kênh, bao gồm: content, video, quảng cáo, thiết kế, sự kiện, SEO. Tư duy sáng tạo đột phá. Tư duy chiến lược & phản biện.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo KPI + Thưởng theo lợi nhuận Quý của Công ty Cơ hội học tập và phát triển Làm việc môi trường lành mạnh (thân và tâm) Phúc lợi cạnh tranh Chính sách Chế độ phúc lợi tốt,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

