Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 101A Đường Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách sản phẩm được giao: lập kế hoạch, triển khai, quản lý ngân sách, đo lường đánh giá hiệu quả. Lên ý tưởng và triển khai các hoạt động truyền thông Online/ Offline để quảng bá cho sản phẩm nhằm tạo viral, thu hút người dùng mới. Thực hiện đàm phán, trao đổi với các đối tác truyền thông triển khai các công việc Branding cho dự án (KOLs, TVC, POSM...) Theo dõi và kiếm soát tốt các chiến dịch trong giai đoạn trước và trong khi truyền thông. Báo cáo nghiệm thu công việc sau khi kết thúc chiến dịch. Định hướng, tìm kiếm phát triển các kênh mới, các hoạt động mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc có kinh nghiệm trong lĩnh vực Game từ 2 năm trở lên. Có gu thẩm mỹ, góc nhìn đánh giá và triển khai các ấn phẩm quảng cáo cho sản phẩm (có portfolio những chiến dịch đã triển khai) Có kiến thức chuyên sâu về data tracking performance (online/offline) Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Branding Awareness với ngân sách lớn Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, nhạy bén với các xu hướng. Khả năng lập kế hoạch và thuyết trình tốt. Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, phối hợp giữa các phòng ban tốt. Có kĩ năng đàm phán, trao đổi về quyền lợi hợp tác với các đối tác. Có network tốt với các agency Production House, Performance Traffic Sáng tạo, năng động, nhiệt huyết và trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 15 tháng lương/năm cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng Quý, thưởng Dự Án, thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết, thưởng Performance...). Review lương 2 lần/năm, chế độ nâng lương linh hoạt theo vị trí và hiệu suất công việc. Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam, chế độ chăm sóc sức khỏe toàn phần của Bảo Việt HealthCare Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm Được Mentor đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng mềm trước khi vào công việc cụ thể Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm Các sự kiện nội bộ đa dạng: Tiệc sinh nhật CBNV hàng tháng: Happy Friday Hoạt động mừng ngày thành lập công ty và các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi 1/6... Giải bóng đá, giải đấu game và hoạt động tình nguyện thường niên Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao... Có chỗ gửi xe miễn phí, có pantry tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cafe, cafe miễn phí,.... Thời gian làm việc từ 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ T2 đến T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)

