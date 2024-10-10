Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch truyền thông, marketing cho từng chiến dịch của khách hàng và công ty cùng team Media Phân tích thị trường, theo dõi xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phát triển. Quản lý, điều phối các chiến dịch media cho khách hàng trên nền tảng Facebook, TikTok. Có thể xây dựng và phát triển đội ngũ marketing.

Xây dựng kế hoạch truyền thông, marketing cho từng chiến dịch của khách hàng và công ty cùng team Media

Phân tích thị trường, theo dõi xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phát triển.

Quản lý, điều phối các chiến dịch media cho khách hàng trên nền tảng Facebook, TikTok.

Có thể xây dựng và phát triển đội ngũ marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : từ 24 tuổi trở lên Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo Có kỹ năng nghiên cứu insight khách hàng mục tiêu. Có kiến thức về truyền thông, xây kênh, đánh giá nhận diện thương hiệu/sản phẩm, quản lý ấn phẩm truyền thông của Team Có thể đi công tác, đi dự án, tham gia các chiến dịch

Độ tuổi : từ 24 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo

Có kỹ năng nghiên cứu insight khách hàng mục tiêu.

Có kiến thức về truyền thông, xây kênh, đánh giá nhận diện thương hiệu/sản phẩm, quản lý ấn phẩm truyền thông của Team

Có thể đi công tác, đi dự án, tham gia các chiến dịch

Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi, triển khai thực chiến và được phép thất bại. Lương cơ bản từ 12.000.000đ - 15.000.000đ Thưởng KPI, thưởng theo hiệu quả công việc. Thực chiến và tích lũy kinh nghiệm trong mảng Marketing và cơ hội triển khai xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp Startup Cơ hội học hỏi thêm các kiến thức về Marketing, phát triển kinh doanh,.. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được học hỏi, triển khai thực chiến và được phép thất bại.

Lương cơ bản từ 12.000.000đ - 15.000.000đ

Thưởng KPI, thưởng theo hiệu quả công việc.

Thực chiến và tích lũy kinh nghiệm trong mảng Marketing và cơ hội triển khai xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp Startup

Cơ hội học hỏi thêm các kiến thức về Marketing, phát triển kinh doanh,..

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin