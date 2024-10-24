Tuyển Marketing thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền Kề 02 - 18, Khu Bemes Kiến Hưng, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu, lên ý tưởng, triển khai các chiến dịch video bán hàng, truyền thông trên nền tảng Tiktok. Có khả năng phân tích, chọn lọc sản phẩm, định hướng phù hợp kinh doanh trên nền tảng Tiktok Nghiên cứu xu hướng tiktok, định hướng triển khai cho team creator Nắm rõ kiến thức nền tảng, quy tắc vận hành các công cụ của Tiktok Ads, Tiktok Live, Tiktok Shop. Thực hiện Ads Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo trên Tiktok Tham gia tuyển dụng, setup và quản lý team tiktok Các công việc khác theo chỉ đạo của BLĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết và nắm rõ chính sách, quy tắc vận hành của công cụ TikTok Kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5 - 10 nhân sự, xây dựng chiến lược và vận hành dự án Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương Có khả năng phân tích, nghiên cứu xu hướng, kĩ thuật,... cài đặt chiến dịch, và report các chỉ số chiến dịch Có khả năng định hướng , xây dựng chiến lược xây kênh, trực tiếp xây kênh và có kênh build thành công Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng KPis: Deal theo năng lực Thu nhập trung bình từ 15 triệu+ thưởng Thời gian làm việc : 8h30-17h00 từ Thứ 2- Hết sáng thứ 7- Nghỉ chiều T7+ Chủ nhật Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích tư duy sáng tạo và áp dụng sáng kiến của cá nhân, tạo điều kiện tự do thể hiện năng lực. Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN

