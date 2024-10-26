Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 46 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner,... trên kênh Digital marketing (Shopee, Facebook,Tiktok...) Lên ý tưởng thiết kế gian hàng TMĐT(chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm...) cho công ty. Thiết kế tem, bao bì nhãn mác cho sản phẩm. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu. Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing. Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế và video.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện. Thành thạo Photoshop, AI,... Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại. Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh. Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội. Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15 tr Hưởng các chế độ theo Luật định và quy định của công ty Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước; Nghỉ phép năm Phụ cấp ăn trưa. Thử việc 1 tháng. Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, thưởng doanh số theo chính sách công ty. Du lịch hàng năm Cơ hội thăng tiến cao. Môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF

