Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 46 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner,... trên kênh Digital marketing (Shopee, Facebook,Tiktok...) Lên ý tưởng thiết kế gian hàng TMĐT(chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm...) cho công ty. Thiết kế tem, bao bì nhãn mác cho sản phẩm. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu. Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing. Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế và video.
Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner,... trên kênh Digital marketing (Shopee, Facebook,Tiktok...)
Lên ý tưởng thiết kế gian hàng TMĐT(chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm...) cho công ty.
Thiết kế tem, bao bì nhãn mác cho sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu.
Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing.
Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế và video.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện. Thành thạo Photoshop, AI,... Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại. Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh. Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội. Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện.
Thành thạo Photoshop, AI,...
Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.
Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh.
Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm.
Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội.
Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15 tr Hưởng các chế độ theo Luật định và quy định của công ty Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước; Nghỉ phép năm Phụ cấp ăn trưa. Thử việc 1 tháng. Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, thưởng doanh số theo chính sách công ty. Du lịch hàng năm Cơ hội thăng tiến cao. Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Mức lương: 12 – 15 tr
Hưởng các chế độ theo Luật định và quy định của công ty
Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước; Nghỉ phép năm
Phụ cấp ăn trưa.
Thử việc 1 tháng.
Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, thưởng doanh số theo chính sách công ty.
Du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT COLIF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 46 đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

