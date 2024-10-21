Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 286/1 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing toàn diện (bao gồm digital marketing, content marketing, social media, quảng cáo và các sự kiện).
• Quản lý, phân tích và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch marketing nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển thương hiệu trong ngành F&B.
• Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu quả công việc (KPIs) của các chiến dịch, đồng thời đưa ra đề xuất cải tiến liên tục.
• Phối hợp với các bộ phận khác như sales, sản phẩm, và thiết kế để đảm bảo các chiến lược và hoạt động marketing nhất quán với mục tiêu chung của công ty.
• Xây dựng và quản lý đội ngũ marketing, hướng dẫn và đào tạo các thành viên để phát triển kỹ năng và nâng cao hiệu quả làm việc.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng ngành F&B để đảm bảo công ty luôn có vị thế cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
• Có kinh nghiệm phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing đa kênh, đặc biệt là digital marketing (SEO, SEM, Social Media, Email Marketing).
• Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, có khả năng đánh giá và tối ưu hóa các chiến dịch marketing dựa trên dữ liệu.
• Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc trong môi trường nhanh và năng động.
• Hiểu biết về xu hướng tiêu dùng và các chiến lược marketing trong ngành F&B.
• Kỹ năng giao tiếp và trình bày xuất sắc, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15 - 20 triệu
• Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một công ty đang phát triển mạnh mẽ.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
• Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3C Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

