Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 286/1 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

• Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing toàn diện (bao gồm digital marketing, content marketing, social media, quảng cáo và các sự kiện).

• Quản lý, phân tích và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch marketing nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển thương hiệu trong ngành F&B.

• Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu quả công việc (KPIs) của các chiến dịch, đồng thời đưa ra đề xuất cải tiến liên tục.

• Phối hợp với các bộ phận khác như sales, sản phẩm, và thiết kế để đảm bảo các chiến lược và hoạt động marketing nhất quán với mục tiêu chung của công ty.

• Xây dựng và quản lý đội ngũ marketing, hướng dẫn và đào tạo các thành viên để phát triển kỹ năng và nâng cao hiệu quả làm việc.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng ngành F&B để đảm bảo công ty luôn có vị thế cạnh tranh.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B.

• Có kinh nghiệm phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing đa kênh, đặc biệt là digital marketing (SEO, SEM, Social Media, Email Marketing).

• Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, có khả năng đánh giá và tối ưu hóa các chiến dịch marketing dựa trên dữ liệu.

• Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc trong môi trường nhanh và năng động.

• Hiểu biết về xu hướng tiêu dùng và các chiến lược marketing trong ngành F&B.

• Kỹ năng giao tiếp và trình bày xuất sắc, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15 - 20 triệu

• Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một công ty đang phát triển mạnh mẽ.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

• Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT

