Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 59/97/168 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Phụ Trách PR, Marketing, Quản Trị Thương Hiệu

A. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN MARKETING, QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing, chương trình truyền thông thực hiện trong năm: bao gồm kế hoạch Marketing tổng thể và Marketing từng nhãn hàng. Là đầu mối xây dựng, cập nhập và quản lý vận hành bộ chuẩn thương hiệu của Medibest

Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing, chương trình truyền thông thực hiện trong năm: bao gồm kế hoạch Marketing tổng thể và Marketing từng nhãn hàng.

Là đầu mối xây dựng, cập nhập và quản lý vận hành bộ chuẩn thương hiệu của Medibest

(Bộ nhận diện thương hiệu và các quy chuẩn về hình ảnh liên quan đến thương hiệu công ty) trên tất cả các phương tiện truyền tải cả bên trong và bên ngoài công ty.

Kiểm soát chất lượng hình ảnh nhận diện thương hiệu trên hệ thống online, cùng bộ phận digital Marketing Đề xuất, triển khai và quản lý hệ thống POSM (công cụ vật phẩm Marketing như Poster Frame, Poster A4..) Quản lý các ấn phẩm thương hiệu công ty trên các loại hình (Print Ads, Clip, film, TVC...). Thiết lập các nội dung tổng thể về thương hiệu: nội dung, hình ảnh, nhận diện thương hiệu, câu truyện thương hiệu. Báo cáo định kỳ cho Trưởng bộ phận về các thông tin liên quan đến thương hiệu, cập nhật các xu hướng thị trường và báo cáo định kỳ về các kế hoạch phát triển thương hiệu; Xây dựng chiến dịch marketing tương ứng với các kênh truyền thông, để nâng cao nhận thức của cộng đồng về dịch vụ/sản phẩm, tăng lượt truy cập fanpage/website công ty. Triển khai thực hiện chiến dịch tiếp thị, hỗ trợ bán hàng trên các kênh truyền thông số như Zalo, Facebook, Tiktok, youtube... Google Adwords, v.v... Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp. Cập nhật insight của người dùng thường xuyên, tạo networking xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số. Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cụ thể từ GĐ.Marketing

Kiểm soát chất lượng hình ảnh nhận diện thương hiệu trên hệ thống online, cùng bộ phận digital Marketing

Đề xuất, triển khai và quản lý hệ thống POSM (công cụ vật phẩm Marketing như Poster Frame, Poster A4..)

Quản lý các ấn phẩm thương hiệu công ty trên các loại hình (Print Ads, Clip, film, TVC...).

Thiết lập các nội dung tổng thể về thương hiệu: nội dung, hình ảnh, nhận diện thương hiệu, câu truyện thương hiệu.

Báo cáo định kỳ cho Trưởng bộ phận về các thông tin liên quan đến thương hiệu, cập nhật các xu hướng thị trường và báo cáo định kỳ về các kế hoạch phát triển thương hiệu;

Xây dựng chiến dịch marketing tương ứng với các kênh truyền thông, để nâng cao nhận thức của cộng đồng về dịch vụ/sản phẩm, tăng lượt truy cập fanpage/website công ty.

Triển khai thực hiện chiến dịch tiếp thị, hỗ trợ bán hàng trên các kênh truyền thông số như Zalo, Facebook, Tiktok, youtube... Google Adwords, v.v...

Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp.

Cập nhật insight của người dùng thường xuyên, tạo networking xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác

Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số.

Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cụ thể từ GĐ.Marketing

B. CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN PR,TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tham gia xây dựng kế hoạch truyển thông và quản trị khủng hoảng truyền thông. Tổ chức các sự kiện, nội bộ ngoại bộ, các chương trình tài trợ để tăng sự nhận biết của công chúng về thương hiệu, dịch vụ và sản phẩm của công ty Viết và biên tập các nội dung về thương hiệu, sản phẩm trên các tài liệu truyền thông như profile công ty, tờ rơi, poster, banner quảng cáo Soạn thông cáo báo chí, bài phát biểu, bài viết, sắp xếp phỏng vấn, ghi hình... cho các sự kiện. Tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông cùng: Giám Đốc Marketing, Ban LĐ

Tham gia xây dựng kế hoạch truyển thông và quản trị khủng hoảng truyền thông.

Tổ chức các sự kiện, nội bộ ngoại bộ, các chương trình tài trợ để tăng sự nhận biết của công chúng về thương hiệu, dịch vụ và sản phẩm của công ty

Viết và biên tập các nội dung về thương hiệu, sản phẩm trên các tài liệu truyền thông như profile công ty, tờ rơi, poster, banner quảng cáo

Soạn thông cáo báo chí, bài phát biểu, bài viết, sắp xếp phỏng vấn, ghi hình... cho các sự kiện.

Tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông cùng: Giám Đốc Marketing, Ban LĐ

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 – 38. Ưu tiên là nhân sự Marketing,PR, Quản trị thương hiệụ

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Marketing, PR tại các công ty có uy tín; Các tập đoàn liên quan đến ngành hàng FMCG

BẰNG CẤP/ CHỨNG CHỈ:

Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Báo chí hoặc các ngành liên quan. Ngoại ngữ: Sử dụng khá (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh Giới tính:Nam/Nữ Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thuyết trình power point.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Ngoại ngữ: Sử dụng khá (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh

Giới tính:Nam/Nữ

Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thuyết trình power point.

KINH NGHIỆM/ KIẾN THỨC

Tối thiểu có 5 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực thương hiệu, marketing,Pr Ưu tiên nhân sự đã từng làm Pr, quản trị thương hiệu và có kiến thức, kỹ năng làm quản trị, xây dựng hệ thống, xây dựng quy trình. Có kiến thức chung về xã hội – văn hóa

Tối thiểu có 5 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực thương hiệu, marketing,Pr

Ưu tiên nhân sự đã từng làm Pr, quản trị thương hiệu và có kiến thức, kỹ năng làm quản trị, xây dựng hệ thống, xây dựng quy trình.

Có kiến thức chung về xã hội – văn hóa

PHẨM CHẤT, TÍNH CÁCH/ KỸ NĂNG, KHẢ NĂNG:

Khả năng giao tiếp và thái độ tích cực Khả năng làm việc đội nhóm và làm việc độc lập Tư duy hệ thống, chuẩn mực, cẩn trọng, có khiếu thẩm mỹ và năng động. Tự tin giao tiếp và thuyết trình.

Khả năng giao tiếp và thái độ tích cực

Khả năng làm việc đội nhóm và làm việc độc lập

Tư duy hệ thống, chuẩn mực, cẩn trọng, có khiếu thẩm mỹ và năng động.

Tự tin giao tiếp và thuyết trình.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi; BHXH, BHYT, BHTN; công đoàn;... theo quy định Thưởng các ngày Lễ như 08/03, 30/04 – 01/05, Trung thu, 01/06, 20/10,...; Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13,... theo quy định của công ty Quà thăm hỏi CBNV theo chính sách Công ty và Công đoàn đối với các trường hợp hiểu/hỉ, ốm đau, thai sản, ... Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi; BHXH, BHYT, BHTN; công đoàn;... theo quy định

Thưởng các ngày Lễ như 08/03, 30/04 – 01/05, Trung thu, 01/06, 20/10,...; Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13,... theo quy định của công ty

Quà thăm hỏi CBNV theo chính sách Công ty và Công đoàn đối với các trường hợp hiểu/hỉ, ốm đau, thai sản, ...

Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin