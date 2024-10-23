Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 - 33 Ngõ 6, Kim Đồng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Marketing Part-Time năng động và sáng tạo để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Ứng viên sẽ hỗ trợ trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing, tạo nội dung trực quan và tham gia vào các dự án truyền thông.

- Thiết kế hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội, website và tài liệu marketing bằng các phần mềm chuyên nghiệp (Photoshop, Illustrator, v.v.).

- Chỉnh sửa và tối ưu hóa video cho các chiến dịch quảng cáo và nội dung truyền thông.

- Hỗ trợ xây dựng nội dung cho các bài viết, blog, và email marketing.

- Tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông.

- Phân tích và báo cáo hiệu quả của các hoạt động marketing.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator.

- Kỹ năng chỉnh sửa video (sử dụng Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương đương là một lợi thế).

- Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, có tinh thần cầu tiến.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng sáng tạo trong việc phát triển nội dung.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về marketing online và truyền thông xã hội.

Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 2.500.000 – 3.000.0000 đồng/tháng + thưởng theo hiệu suất + năng lực vượt trội

Được tham gia đào tạo trong và ngoài Công ty

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Được tham gia góp ý, xây dựng văn hóa công ty, môi trường làm việc

Cung cấp đầy đủ phương tiện để phục vụ công việc

Cơ hội thử thách và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

