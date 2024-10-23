Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31

- 33 Ngõ 6, Kim Đồng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Marketing Part-Time năng động và sáng tạo để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Ứng viên sẽ hỗ trợ trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing, tạo nội dung trực quan và tham gia vào các dự án truyền thông.
- Thiết kế hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội, website và tài liệu marketing bằng các phần mềm chuyên nghiệp (Photoshop, Illustrator, v.v.).
- Chỉnh sửa và tối ưu hóa video cho các chiến dịch quảng cáo và nội dung truyền thông.
- Hỗ trợ xây dựng nội dung cho các bài viết, blog, và email marketing.
- Tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông.
- Phân tích và báo cáo hiệu quả của các hoạt động marketing.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator.
- Kỹ năng chỉnh sửa video (sử dụng Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương đương là một lợi thế).
- Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, có tinh thần cầu tiến.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng sáng tạo trong việc phát triển nội dung.
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về marketing online và truyền thông xã hội.

Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 2.500.000 – 3.000.0000 đồng/tháng + thưởng theo hiệu suất + năng lực vượt trội
Được tham gia đào tạo trong và ngoài Công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Được tham gia góp ý, xây dựng văn hóa công ty, môi trường làm việc
Cung cấp đầy đủ phương tiện để phục vụ công việc
Cơ hội thử thách và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

