Tuyển Marketing thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thảo Điền, P. Thảo Điền, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức các hoạt động sự kiện tại các chi nhánh, mở rộng nguồn data từ khách hàng. Tìm kiếm cơ hội, đề xuất và tổ chức các chương trình Marketing tại địa bàn: tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm tại các điểm bán hàng, siêu thị/ hội chợ/ triển lãm, tài trợ các hoạt động tại địa bàn, ... Đánh giá tiềm năng, xu hướng của ngành Thẩm mỹ và trực tiếp đi thị trường để mở rộng tệp khách hàng mới hoặc đối tác mới. Thực hiện các hoạt động liên kết với đối tác, khái thác chéo khách hàng và thương hiệu cùng phân khúc. Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đối tác/ khách hàng. Theo dõi, đánh giá, báo cáo hiệu quả thực hiện các chương trình Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, đối tác Thực hiện các công việc khác từ trưởng bộ phận
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành có liên quan. Từ 25 tuổi trở lên Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong mảng Trade Marketing/ Sale là một lợi thế, có kinh nghiệm làm Event Năng động, có khả năng giao tiếp trực tiếp với khách hàng Có kinh nghiệm về ngành Thẩm mỹ là một lợi thế Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt với các cấp độ trong công ty. Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới nhanh Có mối quan hệ đối tác Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Chăm chỉ, sáng tạo, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Từ 25 tuổi trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong mảng Trade Marketing/ Sale là một lợi thế, có kinh nghiệm làm Event
Năng động, có khả năng giao tiếp trực tiếp với khách hàng
Có kinh nghiệm về ngành Thẩm mỹ là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt với các cấp độ trong công ty.
Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới nhanh
Có mối quan hệ đối tác
Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Chăm chỉ, sáng tạo, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng lương: 25,000,000 – 30,000,000 đồng Thử việc 02 tháng 100% lương. Thưởng lễ/tết/sinh nhật,... Xét tăng lương hàng năm
Tổng lương: 25,000,000 – 30,000,000 đồng
25,000,000 – 30,000,000 đồng
Thử việc 02 tháng 100% lương.
Thưởng lễ/tết/sinh nhật,...
Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

