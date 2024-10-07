Tuyển Marketing thu nhập 30 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Fiine là ứng dụng quản lý công việc nổi bật năm 2024 và được đánh giá là phần mềm dễ dùng nhất với mọi nhân viên. Chỉ sau gần 2 năm triển khai, đã có hơn 15.000 doanh nghiệp yêu thích và sử dụng hàng ngày. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa giao tiếp và quản lý công việc, mở ra cách tiếp cận HOÀN TOÀN MỚI và dễ dàng cho các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số cũng như tối ưu và nâng cao hiệu suất công việc.

Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào mục tiêu trở thành ứng dụng quản lý công việc phổ biến hàng đầu Việt Nam vào năm 2025. Cùng với đó là hành trình mở rộng thị trường và triển khai ở các thị trường quốc tế (ngoài Việt Nam thì Fiine đang được triển khai tại Singapore và Pháp) Vai trò:

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing toàn diện cho sản phẩm. Quản lý đội ngũ marketing, đảm bảo các chiến dịch được thực hiện hiệu quả. Nghiên cứu và phân tích thị trường, đề xuất các giải pháp và chiến lược tiếp cận khách hàng mới. Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng.

Hiểu rõ về các thách thức trong quản lý công việc, hiệu suất công việc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đã từng tham gia triển khai và phát triển các chiến lược marketing cho sản phẩm SaaS hoặc phần mềm cloud-based. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, với ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc. Sáng tạo, có tư duy chiến lược và khả năng phân tích mạnh mẽ. Không ngại thử thách, luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân và đội nhóm.

Trong hành trình phát triển và mở rộng của công ty Công nghệ VIG, chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng (genius) cho vị trí Marketing Manager (CMO). VIG không chỉ là nơi làm việc, mà là môi trường giúp bạn khai phá toàn bộ tiềm năng. Nếu bạn đã từng cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn, đạt được nhiều hơn, nhưng chưa có môi trường phù hợp để thử thách và phát triển bản thân? Tại VIG, chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có những khả năng phi thường đang chờ được khám phá. VIG là nơi bạn sẽ được trao cơ hội biến ý tưởng táo bạo thành hiện thực. Chúng tôi không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức mới. Nếu bạn tin vào khả năng của mình và luôn khao khát chinh phục đỉnh cao mới, VIG là nơi dành cho bạn. Chúng tôi trân trọng những nhân sự đã khẳng định mình qua thành công tại các công ty khác. Tuy nhiên, chúng tôi còn trân trọng hơn nữa những người đã từng thất bại, không sợ thất bại và vẫn đang nỗ lực không ngừng để vươn tới thành công. Chúng tôi tin rằng mỗi lần vấp ngã là bước đệm để tiến tới thành công lớn hơn. Tại VIG, bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn vượt qua mọi thử thách và chinh phục những giới hạn của bản thân.

Chế độ đãi ngộ:

Lợi ích của mỗi nhân sự là điều đầu tiên mà VIG muốn làm tốt nhất. Chúng tôi cam kết rằng bạn sẽ hài lòng với những gì mình nhận được từ công ty, và hoàn toàn xứng đáng với những giá trị mà bạn mang lại. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để cùng khám phá những tiềm năng mới và viết lên những câu chuyện thành công tại VIG. Chính tôi và CEO của công ty sẽ cùng trao đổi với bạn để không bỏ lỡ bất kỳ nhân sự tài năng nào.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để cùng khám phá những tiềm năng mới và viết lên những câu chuyện thành công tại VIG. Chính tôi và CEO của công ty sẽ cùng trao đổi với bạn để không bỏ lỡ bất kỳ nhân sự tài năng nào.

