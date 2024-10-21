Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần mcorp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 1/187 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Xây dựng content, chiến lược marketing cho các sản phẩm thương mại trên nền tảng số. Thiết lập và quản lý chiến dịch Digital Marketing cho công ty. Phân tích và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing. Sáng tạo và thực hiện các kế hoạch Marketing để tăng cường thị hiếu và tiếp cận với khách hàng. Làm việc với các bên liên quan để hoàn thiện chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học về lĩnh vực Marketing, Ngoại thương, Kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Yêu thích và có định hướng phát triển với Digital Marketing. Hiểu biết về các kênh quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, v.v. kỹ thuật SEO là một lợi thế. Tiếng Anh đọc hiểu tốt, thành tạo tin học văn phòng.

Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: CTV Part-time: 30k/h + + thưởng KPI, thưởng các dịp lễ tết. Các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật. Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, đồng nghiệp dễ gần, thân thiện luôn hỗ trợ nhiệt tình. Tham gia các hoạt động của công ty: team building, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.