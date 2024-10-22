Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phụ trách phát triển Facebook Group riêng
Seeding thương hiệu và sản phẩm trên các group facebook: comment, đăng bài, chăm page facebook (Chủ yếu đi đăng bài và comment trên Facebook theo kịch bản)
Giải đáp thắc mắc về các sản phẩm tới khách hàng quan tâm
Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop, chăm chỉ, ham học hỏi
Có khả năng sáng tạo, viết content là lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Marketing, CSKH, Content, trực page
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8–15 triệu/ tháng (Lương cứng 6- 7Tr + Phụ cấp ăn trưa 650k + KPIs + Thưởng).
Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty lễ, Tết, du lịch, sinh nhật,..
Tăng lương mỗi năm một lần hoặc theo kết quả công việc
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.
Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
