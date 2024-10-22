Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách phát triển Facebook Group riêng

Seeding thương hiệu và sản phẩm trên các group facebook: comment, đăng bài, chăm page facebook (Chủ yếu đi đăng bài và comment trên Facebook theo kịch bản)

Giải đáp thắc mắc về các sản phẩm tới khách hàng quan tâm

Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop, chăm chỉ, ham học hỏi

Có khả năng sáng tạo, viết content là lợi thế

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Marketing, CSKH, Content, trực page

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8–15 triệu/ tháng (Lương cứng 6- 7Tr + Phụ cấp ăn trưa 650k + KPIs + Thưởng).

Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty lễ, Tết, du lịch, sinh nhật,..

Tăng lương mỗi năm một lần hoặc theo kết quả công việc

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.

Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin