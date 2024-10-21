Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu từ các bộ phận liên quan để lập báo cáo tuần/tháng/quý về hiệu quả các chiến dịch marketing. Cập nhật báo cáo tiến độ, chi phí quảng cáo, doanh thu và hiệu suất của các kênh truyền thông, bao gồm Facebook, TikTok, YouTube, và website. Theo dõi tiến độ công việc: Đốc thúc các bộ phận liên quan (content, thiết kế, digital) để đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tham gia các cuộc họp định kỳ, ghi nhận và theo dõi các kế hoạch hành động được đưa ra sau cuộc họp. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch Thương hiệu, Marketing và hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing Hỗ trợ trong việc làm việc với các đối tác bên ngoài như nhà cung cấp, KOLs/KOCs, và các đơn vị truyền thông khác, đồng thời đảm bảo tiến độ hợp tác, thanh toán và các vấn đề liên quan đến hợp đồng với các đối tác.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành. Ưu tiên chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Báo chí, Truyền thông..

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên trong các hoạt động: truyền thông, media, quảng cáo digital

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm tại agency trong vai trò trợ lý hoặc quản lý dự án.

- Kỹ năng phân tích số liệu và sử dụng thành thạo Excel, Google Sheets

- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc nhóm.

- Nữ độ tuổi 23-26 tuổi

- Cầu thị, sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và quyết chiến cùng team, tinh thần CanDo.

- Mong muốn được học hỏi, thăng tiến, có tinh thần cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam. Thưởng kinh doanh theo năng lực làm việc. Lương, thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, các ngày kỷ niệm trong năm, thưởng tháng 13 theo quy định của Công ty. Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cung cấp thiết bị làm việc Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân. Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

