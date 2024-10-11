Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu và kế hoạch phát triển thương hiệu, phát triển tiếp thị và kinh doanh

Cùng Ban Giám đốc xây dựng chiến lược định vị thương hiệu, phát triển thương hiệu. Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và tiềm lực của Công ty. Cần hiểu rõ vị thế của Công ty như: khách hàng mục tiêu, nhà cung cấp, nhà phân phối,... điểm mạnh và cả điểm yếu. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, phát triển kinh doanh, kế hoạch hành động cụ thể và tìm kiếm các cơ hội mới.

2. Triển khai và quản trị phát triển thương hiệu, đưa công ty lên vị trí hàng đầu

Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu, đảm bảo hình ảnh và giá trị của thương hiệu được truyền tải đồng nhất, khắc sâu trong tâm trí khách hàng và đạt hiệu quả trên các kênh truyền thông. Quản lý việc thiết kế và sáng tạo nội dung, quản lý truyền thông, chiến dịch quảng cáo để tăng cường nhận diện thương hiệu. Tổ chức thực thi, triển khai các hoạt động, chiến lược phát triển thương hiệu theo kế hoạch đã đặt ra. Phối hợp với phòng Marketing xây dựng các chương trình quảng cáo, truyền thông về thương hiệu, sản phẩm. Xác định các phương tiện tiếp thị hiệu quả, đề xuất hoạt động quảng cáo, tiếp thị. Triển khai các chiến dịch tiếp thị để tăng cường nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng. Tiếp cận khách hàng, kết hợp các công cụ và phương tiện truyền thông để truyền tải thông điệp hiệu quả. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng và trung thành với thương hiệu. Định hình và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với hình ảnh và giá trị của thương hiệu. Đảm bảo tính thống nhất của bộ nhận diện thương hiệu như logo, kiểu chữ, slogan, màu sắc,... cần những yếu tố độc đáo nhưng phải dễ tiếp cận tâm trí khách hàng. Tổ chức hợp tác với đối tác và đơn vị liên kết để phát triển thương hiệu. Quản lý ngân sách, kiểm soát các chi phí sử dụng cho hoạt động quản trị thương hiệu và để đo lường hiệu quả hoạt động.

3. Tham gia xây dựng chiến lược bán hàng cho các kênh kinh doanh, kiểm soát tốc độ tăng trưởng doanh thu

Tham gia xây dựng Chính sách bán hàng, Chính sách kích cầu đối tác và khách hàng, ... Đánh giá hiệu quả các kênh kinh doanh, điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt hàng tháng, quý theo từng thời điểm, từng giai đoạn phát triển. Thúc đẩy chiến lược phát triển hệ thống kinh doanh đa kênh Offline và Online đa nền tảng. Chủ trì phòng MKT và R&D để tổ chức các fashion show hàng năm. Kiểm soát tốc độ tăng trưởng doanh thu của các kênh kinh doanh, và đưa ra các biện pháp thúc đẩy, cải tiến phù hợp.

4. Theo dõi, đánh giá hiệu quả truyền thông, hiệu quả kinh doanh, báo cáo tới Ban Giám đốc

Theo dõi và đánh giá hiệu quả truyền thông, đo lường hiệu quả của các hoạt động phát triển thương hiệu, hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, đánh giá phản hồi của khách hàng và thị trường. Thu thập dữ liệu, phân tích số liệu bán hàng, đánh giá các chỉ số và báo cáo Ban Giám đốc. Lập các báo cáo định kỳ/phát sinh theo quy định. Đo lường sức khỏe thương hiệu, dự đoán doanh thu. Từ đó điều chỉnh các phương án và kế hoạch trong tương lai một cách phù hợp. Tham mưu, đề xuất các biện pháp, hành động cụ thể nhằm cải tiến và tăng trưởng doanh thu. Tham gia quản lý chính sách giá của Công ty, định giá sản phẩm đảm bảo lợi nhuận và cạnh tranh.

5. Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ CBNV

Tuyển dụng, đào tạo, phát triển và sàng lọc đội ngũ nhân sự, đảm bảo có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ phát triển thương hiệu. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ CBNV để nâng cao hiệu quả công việc. Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc, hiệu suất làm việc của đội ngũ CBNV. Có chiến lược tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ kế cận. Đóng vai trò quan trọng trong việc định hình văn hóa tổ chức phù hợp với giá trị và tầm nhìn của thương hiệu. Đề xuất cơ chế thu nhập, chế độ thưởng - phạt để nâng cao hiệu quả công việc của CBNV, tổ chức các chương trình gắn kết đội ngũ.

6. Nhóm công việc khác

Phối hợp công việc với Ban Giám đốc và các Trưởng phòng ban khác trong Công ty. Xây dựng chiến lược duy trì những mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng và các đối tác, tìm kiếm các nhóm khách hàng tiềm năng. Báo cáo cho Ban Giám đốc những yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới chi phí và chiến lược phát triển thương hiệu, phát triển kinh doanh. Lập kế hoạch dự phòng để quản lý rủi ro, khủng hoảng thương hiệu, giải quyết các vấn đề một cách khéo léo nếu phát sinh. Bảo mật thông tin theo quy định của Công ty.

