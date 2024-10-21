Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động, thường xuyên nắm bắt các thông tin nghiên cứu, phân tích khách hàng, thị trường, thương hiệu đối thủ cạnh tranh, xu hướng, v.v. nhằm đưa ra đề xuất xây dựng các kế hoạch chiến lược quản trị thương hiệu hiệu quả. Xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai các hoạt động, chiến dịch phát triển thương hiệu và các hoạt động quản trị thương hiệu theo quý/ năm/ sự kiện nhằm nâng cao các chỉ số sức khỏe thương hiệu, danh tiếng, uy tín và tính cạnh tranh của Ngân hàng (mức độ nhận biết, mức độ hài lòng khách hàng - NPS, mức độ gắn kết, thị phần thảo luận v.v.) Trực tiếp quản lý các dự án triển khai hoạt động, chiến dịch phát triển thương hương hiệu. Xây dựng định hướng nội dung cho thương hiệu, soạn thảo và biên tập các nội dung liên quan đến thương hiệu Phát triển, quản trị bộ nhận diện thương hiệu CI - đảm bảo tính thống nhất, bản sắc, tầm nhìn và định vị thương hiệu ABBANK trên toàn hệ thống, các nền tảng và mục đích sử dụng khác nhau. Quản lý và theo dõi hiệu quả sử dụng ngân sách các mảng công việc thuộc phần quản trị thương hiệu Làm việc trực tiếp và quản lý giám sát chất lượng các công ty, nhà thầu tư vấn và triển khai các hoạt động Thương hiệu. Thúc đấy tính sáng tạo, đổi mới trong các hoạt động thương hiệu. Cập nhật cho Ban lãnh đạo Khối cùng các thành viên về các xu hướng thương hiệu mới, hiệu quả, nổi bật trên thị trường cùng bài học rút ra cho ABBANK. Tổng hợp kết quả công việc và báo cáo theo yêu cầu đối với các hoạt động và mảng công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông, Thương hiệu, Marketing; am hiểu mảng tài chính, ngân hàng là một lợi thế

Kinh nghiệm: từ 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên gia Quản trị Thương hiệu và/hoặc có kinh nghiệm quản trị các thương hiệu lớn.

Tổ chức và lập kế hoạch/ chiến lược: Đàm phán, Tư vấn; Quản lý nhân sự; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo và cải tiến; Quản lý Dự án, Soạn thảo và biên tập các nội dung liên quan đến thương hiệu; Phân tích đánh giá; Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.