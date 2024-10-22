Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Khoa học Dữ liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, toà HH2 Yên Hoà, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch và phiên dịch: Biên dịch tài liệu, ấn phẩm, nội dung marketing từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Hỗ trợ các hoạt động marketing hàng ngày: Tham gia lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing theo kế hoạch của phòng ban. Thực hiện chạy các sự kiện marketing: Hỗ trợ tổ chức, triển khai và giám sát các sự kiện, chương trình quảng bá sản phẩm/dịch vụ. Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông: Bao gồm website, mạng xã hội, email marketing và các kênh truyền thông khác. Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing: Sử dụng công cụ phân tích để theo dõi kết quả và đề xuất cải tiến. Hỗ trợ các hoạt động marketing khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Truyền thông hoặc các ngành tương tự. Tiếng Anh giỏi (IELTS 7.0 trở lên): Khả năng giao tiếp, viết lách, và dịch thuật tốt để thực hiện các công việc liên quan đến nội dung và tài liệu marketing bằng tiếng Anh. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và độc lập. Năng động, sáng tạo, tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Có kinh nghiệm thực hành với các công cụ marketing là một lợi thế (Google Analytics, Facebook Ads, SEO, Email Marketing...).

Tại Công ty CP Khoa học Dữ liệu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương - thưởng:

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Quyền lợi được hưởng:

Được đào tạo kiến thức chuyên sâu phục vụ công việc, được đánh giá và đề xuất các vị trí cao hơn; Làm việc trong môi trường năng động và thoải mái; Học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia; Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở; Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, nghỉ phép theo quy định của pháp luật; Các chế độ phúc lợi khác (Cơm trưa tại Công ty, Trợ cấp dùng máy tính cá nhân, Teambuilding, Du lịch, các chương trình hoạt động gắn kết khác,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Khoa học Dữ liệu

