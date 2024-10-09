Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC CHAY TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Phan Tôn, P. Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chiến lược & Lập kế hoạch:

- Phát triển và thực thi chiến lược tiếp thị kỹ thuật số toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của nhà hàng.

- Xây dựng kế hoạch nội dung hấp dẫn, sáng tạo trên các kênh truyền thông (website, Facebook, Instagram, Tripadvisor, Google My Business)

- Giữ điểm số ranking tốt trên tất cả các nền tảng

- Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, cập nhật xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược.

2. Quản lý kênh truyền thông:

- Quản lý và tối ưu hóa website nhà hàng, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, thông tin cập nhật và hình ảnh chất lượng cao.

- Xây dựng và duy trì cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram,...) bằng nội dung hấp dẫn, tương tác với khách hàng.

- Gửi các chương trình chăm sóc khách hàng, thông tin khuyến mãi, sự kiện đặc biệt đến khách hàng thông qua công cụ CSKH.

- Phối hợp với bộ phận CSKH để quản lý và phản hồi đánh giá của khách hàng trên các nền tảng đánh giá phổ biến như TripAdvisor, Google My Business.

3. Quảng cáo & SEO:

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,...) nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng.

- Tối ưu hóa SEO để tăng thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm.

- Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo và SEO, đưa ra điều chỉnh để tối ưu hóa kết quả.

4. Food Delivery App

- Kiểm tra và cập nhật thông tin, hình ảnh trên App (Shopee Food, Grab Food, HappyCow...) thường xuyên để đảm bảo hình ảnh chất lượng cao và thông tin mô tả, giá cả chính xác.

- Đánh giá/ Tham gia các chương trình khuyến mãi phù hợp.

- Phối hợp với bộ phận CSKH trả lời đánh giá của khách hàng.

5. Xây dựng thương hiệu:

- Phát triển và duy trì hình ảnh thương hiệu nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông.

- Phối hợp với Content Manager để đăng tải những bài viết giới thiệu về các món ăn đặc sắc, đầu bếp, nguyên liệu cao cấp và phong cách ẩm thực độc đáo của nhà hàng.

6. Báo cáo & Phân tích:

- Đo lường chỉ số hoàn vốn (ROI), theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) của hoạt động tiếp thị kỹ thuật số.

- Báo cáo định kỳ về kết quả đạt được, đề xuất các cải tiến và giải pháp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc độc lập và linh hoạt.

- Sáng tạo nhằm đưa ra ý tưởng tiếp thị độc đáo.

- Tư duy nhạy bén và logic.

- Kỹ năng đọc báo cáo và phán đoán nhanh.

- Giải quyết vấn đề nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC CHAY TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14 - 15M

Thưởng Lễ, Tết; Lương tháng 13; Thưởng theo kết quả đánh giá nhân sự hằng năm;

Tham gia BHXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC CHAY TUỆ

