Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182 Cao Thắng, Phường 11, Quận 10

Hoạch định chiến lược Marketing của Công ty.

Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá KPIs nội bộ cho Team Marketing.

Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.

Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.

Xây dựng và quản lý và phát triển các hệ thống Social Network của công ty (Google Ads, Facebook, Email Marketing, Website,.v.v...)

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp với từng nhãn hàng.

Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tiếp: Tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead

Liên tục cập nhật Insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược.

Lên hành trình trải nghiệm khách hàng trên từng kênh, từng chiến dịch để lên Plan content cho từng chiến dịch

Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu

Lên kế hoạch, triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng: Triển khai thực hiện quảng cáo, phát tờ rơi, tổ chức các sự kiện, hội thảo, các hoạt động ngoài trời, quan hệ với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông, ...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc các vị trí tương tự - Có kiến thức Marketing dày dặn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...) - Có kiến thức chắc chắn về các phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự. - Hiểu biết về các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh - Đầu óc tiếp thị dựa trên số liệu với con mắt sáng tạo

- Thành công đã được chứng minh trong việc phát triển các kế hoạch và chiến dịch tiếp thị

- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tuyệt vời

- Kỹ năng quản lý dự án, đa nhiệm và ra quyết định mạnh mẽ

- Thoải mái trình bày nội bộ và trước BGĐ.

- Có kinh nghiệm quản lý Facebook, Tiktok, Google, Zalo cho doanh nghiệp.

- Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo, lãnh đạo nhóm nội bộ và các nhóm liên chức năng

Quyền Lợi

- Lương thỏa thuận từ 20 - 25 Tr + KPI do BGĐ giao

- Chính sách phúc lợi: Phụ cấp giữ xe 6.000 VNĐ/ngày đối với nhân viên, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ tại những trung tâm y tế chất lượng, uy tín

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước: BHXH, BHYT....

Cách Thức Ứng Tuyển

