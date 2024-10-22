Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách các công việc liên quan tới hoạt động thiết kế, edit về:

+ Ấn phẩm truyền thông, landingpage,... đáp ứng các mục đích Truyền thông của Công ty theo từng sự kiện, chiến dịch, dự án: poster, banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing, video,...

+ Profile Công ty, tài liệu bán hàng,...

- Đảm bảo mọi hình ảnh nhãn hiệu/thương hiệu của Công ty/Group đều được triển khai nhất quán với các ý tưởng/thông điệp truyền thông quảng cáo truyền tải trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện hữu.

- Hỗ trợ các hoạt động Marketing và truyền thông khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp:

Sinh viên năm 3,4 hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Thiết kế, Truyền thông,...

2. Kinh nghiệm:

- Có tư duy về thiết kế - Có thể sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh, dựng video,...

3. Kiến thức chung: Hiểu biết các nghiệp vụ về design, thiết kế ấn phẩm, có khả năng dựng video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên ở tất cả các lĩnh vực: Tài chính, Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Định giá, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự...;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở, tạo điều kiện để nhân sự phát triển điểm mạnh, cải thiện điểm yếu;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Team building, thưởng nhân dịp lễ, tết... và các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin