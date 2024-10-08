Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 123 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhận đề bài và tư vấn:

Tham gia nghiên cứu và tìm giải pháp cho đề bài, thẩm định ý tưởng, concept của các hoạt động truyền thông, marketing. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng tiềm năng, dự án tiềm năng, tiếp cận và đề xuất những kế hoạch truyền thông phù hợp nhu cầu khách hàng. Đóng vai trò chính trong các buổi pitching thuyết phục khách hàng.

Tham gia nghiên cứu và tìm giải pháp cho đề bài, thẩm định ý tưởng, concept của các hoạt động truyền thông, marketing.

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng tiềm năng, dự án tiềm năng, tiếp cận và đề xuất những kế hoạch truyền thông phù hợp nhu cầu khách hàng.

Đóng vai trò chính trong các buổi pitching thuyết phục khách hàng.

2. Lập kế hoạch truyền thông:

Xây dựng và phát triển ý tưởng chiến dịch, dự án truyền thông, marketing theo nhu cầu của công ty hoặc của nhãn hàng. Xây dựng kế hoạch triển khai ý tưởng, dự án truyền thông, kế hoạch marketing, branding. Khảo sát thông tin về nhu cầu và ngân sách truyền thông, quảng cáo của khách hàng (nắm rõ briefs từ khách hàng) Kết nối các bộ phận sản phẩm liên quan, dẫn dắt làm rõ đề bài, ghi nhận đề xuất và chốt các công việc phải thực hiện, cung cấp thời gian thực hiện các hoạt động. Đánh giá ngân sách của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để lên Báo giá, việc lên Báo giá thực hiện song song với việc xây dựng proposal. Quản lý chiến dịch truyền thông, quảng cáo Tham gia điều phối, giám sát chiến dịch truyền thông theo kế hoạch và hợp đồng đã thống nhất. Thực hiện những công việc khác từ yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Xây dựng và phát triển ý tưởng chiến dịch, dự án truyền thông, marketing theo nhu cầu của công ty hoặc của nhãn hàng.

Xây dựng kế hoạch triển khai ý tưởng, dự án truyền thông, kế hoạch marketing, branding.

Khảo sát thông tin về nhu cầu và ngân sách truyền thông, quảng cáo của khách hàng (nắm rõ briefs từ khách hàng)

Kết nối các bộ phận sản phẩm liên quan, dẫn dắt làm rõ đề bài, ghi nhận đề xuất và chốt các công việc phải thực hiện, cung cấp thời gian thực hiện các hoạt động.

Đánh giá ngân sách của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để lên Báo giá, việc lên Báo giá thực hiện song song với việc xây dựng proposal.

Quản lý chiến dịch truyền thông, quảng cáo

Tham gia điều phối, giám sát chiến dịch truyền thông theo kế hoạch và hợp đồng đã thống nhất.

Thực hiện những công việc khác từ yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm tại Agency Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén ý tưởng với các sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch quảng cáo. Có khả năng tổng hợp và phân tích vấn đề, teamworks, giao tiếp và trình bày tốt. Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng. Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc.

Tốt nghiệp Đại học, trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm tại Agency

Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén ý tưởng với các sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch quảng cáo.

Có khả năng tổng hợp và phân tích vấn đề, teamworks, giao tiếp và trình bày tốt. Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến cao Lương: Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo hiệu quả công việc Môi trường làm việc: Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách Quy mô công ty: 1500 người Trang thiết bị: Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc Phúc lợi người lao động: BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.

Cơ hội thăng tiến cao

Lương: Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc: Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách

Quy mô công ty: 1500 người

Trang thiết bị: Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc

Phúc lợi người lao động: BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin