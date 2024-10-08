Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
- Hồ Chí Minh: 123 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhận đề bài và tư vấn:
Tham gia nghiên cứu và tìm giải pháp cho đề bài, thẩm định ý tưởng, concept của các hoạt động truyền thông, marketing. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng tiềm năng, dự án tiềm năng, tiếp cận và đề xuất những kế hoạch truyền thông phù hợp nhu cầu khách hàng. Đóng vai trò chính trong các buổi pitching thuyết phục khách hàng.
2. Lập kế hoạch truyền thông:
Xây dựng và phát triển ý tưởng chiến dịch, dự án truyền thông, marketing theo nhu cầu của công ty hoặc của nhãn hàng. Xây dựng kế hoạch triển khai ý tưởng, dự án truyền thông, kế hoạch marketing, branding. Khảo sát thông tin về nhu cầu và ngân sách truyền thông, quảng cáo của khách hàng (nắm rõ briefs từ khách hàng) Kết nối các bộ phận sản phẩm liên quan, dẫn dắt làm rõ đề bài, ghi nhận đề xuất và chốt các công việc phải thực hiện, cung cấp thời gian thực hiện các hoạt động. Đánh giá ngân sách của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để lên Báo giá, việc lên Báo giá thực hiện song song với việc xây dựng proposal. Quản lý chiến dịch truyền thông, quảng cáo Tham gia điều phối, giám sát chiến dịch truyền thông theo kế hoạch và hợp đồng đã thống nhất. Thực hiện những công việc khác từ yêu cầu của người quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm tại Agency
Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén ý tưởng với các sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch quảng cáo.
Có khả năng tổng hợp và phân tích vấn đề, teamworks, giao tiếp và trình bày tốt. Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến cao
Lương: Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc: Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách
Quy mô công ty: 1500 người
Trang thiết bị: Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc
Phúc lợi người lao động: BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
