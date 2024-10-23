Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
- Hà Nội: số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm kết nối các xưởng váy.
Thương lượng, đàm phán giá về nguyên phụ liệu, thành phẩm với các nhà cung cấp.
Quản lý chất lượng, tiến độ đơn hàng.
Phối hợp với bộ phận Sale, Media để tư vấn sản phẩm, đánh giá đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ, sinh năm 1999-1990
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Hiểu về kỹ thuật may, QC sản phẩm, chất liệu vải
Có kinh nghiệm về ngành thời trang thêu thủ công, sản phẩm đồ trẻ em
Có đầu mối mua nguyên phụ liệu và có sẵn mối quan hệ với các xưởng, nhà máy
Chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kĩ năng quản lý, đàm phán, thương lượng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương offer 12.000.000 – 15.000.000vnd + Phụ cấp gửi xe + Ăn trưa + Đi lại.
Hưởng các
Môi trường làm việc trẻ thân thiện.
Hưởng đầy đủ chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng t13, thưởng Lễ, Tết, du lịch...)
Được công ty cung cấp trà, bánh, hoa quả, ... free tại văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
