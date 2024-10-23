Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm kết nối các xưởng váy. Thương lượng, đàm phán giá về nguyên phụ liệu, thành phẩm với các nhà cung cấp. Quản lý chất lượng, tiến độ đơn hàng. Phối hợp với bộ phận Sale, Media để tư vấn sản phẩm, đánh giá đơn hàng. Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.
Tìm kiếm kết nối các xưởng váy.
Thương lượng, đàm phán giá về nguyên phụ liệu, thành phẩm với các nhà cung cấp.
Quản lý chất lượng, tiến độ đơn hàng.
Phối hợp với bộ phận Sale, Media để tư vấn sản phẩm, đánh giá đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ, sinh năm 1999-1990 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương Có kinh nghiệm về thêu thủ công, sản phẩm đồ trẻ em là phù hợp Hiểu về kỹ thuật may, QC sản phẩm Ưu tiên làm smock hoặc váy trẻ em, biết về chất liệu vải. Có đầu mối mua nguyên phụ liệu và có sẵn mối quan hệ với các xưởng, nhà máy. Có kỹ năng quản lý, đàm phán, thương lượng. Chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên nữ, sinh năm 1999-1990
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về thêu thủ công, sản phẩm đồ trẻ em là phù hợp
Hiểu về kỹ thuật may, QC sản phẩm
Ưu tiên làm smock hoặc váy trẻ em, biết về chất liệu vải.
Có đầu mối mua nguyên phụ liệu và có sẵn mối quan hệ với các xưởng, nhà máy.
Có kỹ năng quản lý, đàm phán, thương lượng.
Chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương offer: 12.000.000 – 15.000.000vnd + Phụ cấp gửi xe + Ăn trưa + Đi lại. Môi trường làm việc trẻ thân thiện. Hưởng đầy đủ chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng t13, thưởng Lễ, Tết, du lịch...) Được công ty cung cấp trà, bánh, hoa quả, ... free tại văn phòng.
Lương offer: 12.000.000 – 15.000.000vnd + Phụ cấp gửi xe + Ăn trưa + Đi lại.
Môi trường làm việc trẻ thân thiện.
Hưởng đầy đủ chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng t13, thưởng Lễ, Tết, du lịch...)
Được công ty cung cấp trà, bánh, hoa quả, ... free tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10A, Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ,Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

