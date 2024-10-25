Tuyển Merchandiser thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Merchandiser thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 171/1d Ấp Đông , Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Nhận PO từ Team Sale Lựa chọn phụ liệu, đối tác gia công, nhà cung cấp, tính toán định mức tiêu thụ để báo giá cho KH Lấy mẫu thử, gửi cho KH, thực hiện tìm kiếm lại nếu KH chưa duyệt 9: Phối hợp cùng bộ phận sản xuất thực hiện mẫu Theo dõi tiến độ mẫu và báo cáo định kỳ cho head line Đảm bảo mẫu đúng dead line > giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến deadline (nếu có) Gửi mẫu cho KH > nhận comment từ KH, làm việc với bộ phận sản xuất để thực hiện chỉnh sửa mẫu Thu mua NPL, lên quy trình sản xuất số lượng sau khi KH duyệt mẫu Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo đúng time line, xử lý gấp vấn đề phát sinh (nếu có) Đàm phán với KH nếu đơn hàng bị delay và đảm bảo giao hàng đúng cam kết sau khi delay lần 1
Nhận PO từ Team Sale
Lựa chọn phụ liệu, đối tác gia công, nhà cung cấp, tính toán định mức tiêu thụ để báo giá cho KH
Lấy mẫu thử, gửi cho KH, thực hiện tìm kiếm lại nếu KH chưa duyệt 9: Phối hợp cùng bộ phận sản xuất thực hiện mẫu
Theo dõi tiến độ mẫu và báo cáo định kỳ cho head line
Đảm bảo mẫu đúng dead line > giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến deadline (nếu có)
Gửi mẫu cho KH > nhận comment từ KH, làm việc với bộ phận sản xuất để thực hiện chỉnh sửa mẫu
Thu mua NPL, lên quy trình sản xuất số lượng sau khi KH duyệt mẫu
Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo đúng time line, xử lý gấp vấn đề phát sinh (nếu có)
Đàm phán với KH nếu đơn hàng bị delay và đảm bảo giao hàng đúng cam kết sau khi delay lần 1

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam/Nữ từ 25- 40 tuổi. Kinh nghiệm trên 1-3 năm trong ngành may mặc Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về vải, phụ liệu, quy trình sản xuất, kỹ thuật may cơ bản, kỹ thuật in/thêu/wash Chủ động trong công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao Khả năng chịu được áp lực, làm việc teamwork Giao tiếp tốt Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt huyết với công việc
Ứng viên: Nam/Nữ từ 25- 40 tuổi.
Kinh nghiệm trên 1-3 năm trong ngành may mặc
Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về vải, phụ liệu, quy trình sản xuất, kỹ thuật may cơ bản, kỹ thuật in/thêu/wash
Chủ động trong công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng chịu được áp lực, làm việc teamwork
Giao tiếp tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt huyết với công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 13.000.000 - 15.000.000 triệu/tháng. Được tham gia BHXH cho người lao động sau thời gian thử việc. Thưởng các ngày lễ, tết... Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Lương: từ 13.000.000 - 15.000.000 triệu/tháng.
Được tham gia BHXH cho người lao động sau thời gian thử việc.
Thưởng các ngày lễ, tết...
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 171/1D ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

