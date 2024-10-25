Tuyển Merchandiser thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS
- Hồ Chí Minh: Số 171/1d Ấp Đông , Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Nhận PO từ Team Sale
Lựa chọn phụ liệu, đối tác gia công, nhà cung cấp, tính toán định mức tiêu thụ để báo giá cho KH
Lấy mẫu thử, gửi cho KH, thực hiện tìm kiếm lại nếu KH chưa duyệt 9: Phối hợp cùng bộ phận sản xuất thực hiện mẫu
Theo dõi tiến độ mẫu và báo cáo định kỳ cho head line
Đảm bảo mẫu đúng dead line > giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến deadline (nếu có)
Gửi mẫu cho KH > nhận comment từ KH, làm việc với bộ phận sản xuất để thực hiện chỉnh sửa mẫu
Thu mua NPL, lên quy trình sản xuất số lượng sau khi KH duyệt mẫu
Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo đúng time line, xử lý gấp vấn đề phát sinh (nếu có)
Đàm phán với KH nếu đơn hàng bị delay và đảm bảo giao hàng đúng cam kết sau khi delay lần 1
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên: Nam/Nữ từ 25- 40 tuổi.
Kinh nghiệm trên 1-3 năm trong ngành may mặc
Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về vải, phụ liệu, quy trình sản xuất, kỹ thuật may cơ bản, kỹ thuật in/thêu/wash
Chủ động trong công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng chịu được áp lực, làm việc teamwork
Giao tiếp tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt huyết với công việc
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 13.000.000 - 15.000.000 triệu/tháng.
Được tham gia BHXH cho người lao động sau thời gian thử việc.
Thưởng các ngày lễ, tết...
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
