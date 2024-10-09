Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 551/212/9 Lê Văn Khương, quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Nhận thông tin từ kế hoạch sản xuất : tài liệu + Nguyên phụ liệu

2. Nhận thông tin từ các bộ phận liên quan (đặt phụ liệu, kho vải...)

3. Làm bảng cân đối nguyên phụ liệu

4. Làm việc với phòng mẫu và theo dõi lịch may mẫu

5. Tham dự các buổi họp của bộ phận, ghi Nhận thông tin , góp ý của khách hàng, báo cáo trưởng bộ phận

6. Chuẩn bị tài liệu, góp ý của khách hàng cho trưởng bộ phận, quản đốc, kỹ thuật

7. Nhận định mức vải từ phòng rập , chốt số lượng sản xuất, overcut

8. Theo dõi kế hoạch sản xuất

9. Theo dõi , báo cáo ,xử lý các tình huống phát sinh trong sản xuất

10. Làm kế hoạch xuất hàng với trưởng bộ phận và phổ biến cho bộ phận hoàn thành

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH MAY MẶC ÍT NHẤT 5 NĂM Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả Kỹ năng theo dõi và quản lý tiến độ công việc tốt Tiếng Anh thành thạo, có thể giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH

