Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH
- Hồ Chí Minh: 551/212/9 Lê Văn Khương, quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
1. Nhận thông tin từ kế hoạch sản xuất : tài liệu + Nguyên phụ liệu
2. Nhận thông tin từ các bộ phận liên quan (đặt phụ liệu, kho vải...)
3. Làm bảng cân đối nguyên phụ liệu
4. Làm việc với phòng mẫu và theo dõi lịch may mẫu
5. Tham dự các buổi họp của bộ phận, ghi Nhận thông tin , góp ý của khách hàng, báo cáo trưởng bộ phận
6. Chuẩn bị tài liệu, góp ý của khách hàng cho trưởng bộ phận, quản đốc, kỹ thuật
7. Nhận định mức vải từ phòng rập , chốt số lượng sản xuất, overcut
8. Theo dõi kế hoạch sản xuất
9. Theo dõi , báo cáo ,xử lý các tình huống phát sinh trong sản xuất
10. Làm kế hoạch xuất hàng với trưởng bộ phận và phổ biến cho bộ phận hoàn thành
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH MAY MẶC ÍT NHẤT 5 NĂM
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Kỹ năng theo dõi và quản lý tiến độ công việc tốt
Tiếng Anh thành thạo, có thể giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI