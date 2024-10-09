Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 551/212/9 Lê Văn Khương, quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Nhận thông tin từ kế hoạch sản xuất : tài liệu + Nguyên phụ liệu
2. Nhận thông tin từ các bộ phận liên quan (đặt phụ liệu, kho vải...)
3. Làm bảng cân đối nguyên phụ liệu
4. Làm việc với phòng mẫu và theo dõi lịch may mẫu
5. Tham dự các buổi họp của bộ phận, ghi Nhận thông tin , góp ý của khách hàng, báo cáo trưởng bộ phận
6. Chuẩn bị tài liệu, góp ý của khách hàng cho trưởng bộ phận, quản đốc, kỹ thuật
7. Nhận định mức vải từ phòng rập , chốt số lượng sản xuất, overcut
8. Theo dõi kế hoạch sản xuất
9. Theo dõi , báo cáo ,xử lý các tình huống phát sinh trong sản xuất
10. Làm kế hoạch xuất hàng với trưởng bộ phận và phổ biến cho bộ phận hoàn thành

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH MAY MẶC ÍT NHẤT 5 NĂM Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả Kỹ năng theo dõi và quản lý tiến độ công việc tốt Tiếng Anh thành thạo, có thể giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán
KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH MAY MẶC ÍT NHẤT 5 NĂM
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Kỹ năng theo dõi và quản lý tiến độ công việc tốt
Tiếng Anh thành thạo, có thể giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 61/47 Đường TTH01, Khu Phố 4A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

