Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JEA-MUST VIỆT NAM. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 500 - 800 USD

1. Tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng

2. Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng cho mẫu trước khi gửi cho khách

3. Theo dõi phản hồi của khách hàng, đàm phán về hợp đồng

4. Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất

5. Làm việc với các phòng sản xuất, đội kỹ thuật và quản lý chất lượng để đảm bảo đơn hàng được giao kịp thời và đạt tiêu chuẩn chất lượng

6. Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan

7. Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ngoại ngữ: tiếng Nhật N2-3

2. Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, quản lý thời gian, quản lý rủi ro

3. Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JEA-MUST VIỆT NAM. Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các quyền lợi theo luật Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, được đào tạo các kỹ năng chuyên môn Những thông tin khác trao đổi khi phỏng vấn

Đầy đủ các quyền lợi theo luật

Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, được đào tạo các kỹ năng chuyên môn

Những thông tin khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JEA-MUST VIỆT NAM.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin