Tuyển IT phần mềm CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CHT LAB
- Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tham gia phát triển và xây dựng các sản phẩm dựa trên nền tảng Flutter
Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án
Quản lý và bảo trì, cải thiện các ứng dụng hiện có
Hỗ trợ sửa lỗi trong quá trình triển khai
Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với Flutter.
Có kinh nghiệm làm việc với Android/iOS native sử dụng ngôn ngữ Kotlin hoặc Swift.
Sử dụng thành thạo thư viện bên thứ ba và APIs.
Có kinh nghiệm trong việc tối ưu hiệu suất ứng dụng (offline first, memory usage, memory leak, cache...)
Có kinh nghiệm làm việc với các Agile framework như Kanban/Scrum.
Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt.
Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản upto 18tr + thưởng theo dự án
Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm (dựa theo kết quả kinh doanh)
Làm việc từ 8h30 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN
Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 100% lương
Sinh nhật 10% lương thỏa thuận
15 ngày phép/năm, cuối năm còn phép sẽ quy ra tiền hoàn trả cho nhân viên
Cấp macbook khi làm việc tại Công ty
Trà, cà phê, ăn nhẹ giờ chiều hàng ngày
Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).
Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, có sức cạnh tranh, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
