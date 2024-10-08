Tuyển IT phần mềm CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia phát triển và xây dựng các sản phẩm dựa trên nền tảng Flutter Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án Quản lý và bảo trì, cải thiện các ứng dụng hiện có Hỗ trợ sửa lỗi trong quá trình triển khai Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với Flutter. Có kinh nghiệm làm việc với Android/iOS native sử dụng ngôn ngữ Kotlin hoặc Swift. Sử dụng thành thạo thư viện bên thứ ba và APIs. Có kinh nghiệm trong việc tối ưu hiệu suất ứng dụng (offline first, memory usage, memory leak, cache...) Có kinh nghiệm làm việc với các Agile framework như Kanban/Scrum. Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt.

Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản upto 18tr + thưởng theo dự án Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm (dựa theo kết quả kinh doanh) Làm việc từ 8h30 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 100% lương Sinh nhật 10% lương thỏa thuận 15 ngày phép/năm, cuối năm còn phép sẽ quy ra tiền hoàn trả cho nhân viên Cấp macbook khi làm việc tại Công ty Trà, cà phê, ăn nhẹ giờ chiều hàng ngày Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc). Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân. Môi trường làm việc trẻ, năng động, có sức cạnh tranh, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB

