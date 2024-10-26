Tuyển Môi Giới thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2 sảnh A Lacasta, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông,Thành Phố Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nhận data khách hàng net được công ty hỗ trợ. Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại Công ty. Tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ mở hợp đồng giao dịch hàng hóa cho khách hàng. Phát triển khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì các khách hàng hiện tại. Tham gia các buổi đào tạo kiến thức tư vấn và phân tích kỹ thuật Các công việc khác cụ thể sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Nhận data khách hàng net được công ty hỗ trợ.

Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại Công ty.

Tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ mở hợp đồng giao dịch hàng hóa cho khách hàng.

Phát triển khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì các khách hàng hiện tại.

Tham gia các buổi đào tạo kiến thức tư vấn và phân tích kỹ thuật

Các công việc khác cụ thể sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí sale Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, BĐS là một lợi thế Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt Sử dụng cơ bản tin học văn phòng Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp trong công việc, giao tiếp với khách hàng Yêu cầu có laptop cá nhân

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí sale

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, BĐS là một lợi thế

Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng

Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp trong công việc, giao tiếp với khách hàng

Yêu cầu có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập upto 20 triệu: Lương cứng + Hoa hồng kinh doanh + hoa hồng khóa học Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều dự án triển khai, có nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và các chuyên gia đầu ngành về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Phái sinh hàng hóa. Thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13, các chương trình thưởng nóng, lễ, tết. Du lịch hằng năm Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật

Mức thu nhập upto 20 triệu: Lương cứng + Hoa hồng kinh doanh + hoa hồng khóa học

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều dự án triển khai, có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và các chuyên gia đầu ngành về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Phái sinh hàng hóa.

Thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13, các chương trình thưởng nóng, lễ, tết. Du lịch hằng năm

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin