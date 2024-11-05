Tuyển Công nghệ Thông tin Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Biên tập và chỉnh sửa video theo yêu cầu dự án.

Tạo và thêm hiệu ứng âm thanh, chuyển động, đồ họa cho các video.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo video đạt chất lượng.

Tạo ra các video animations chất lượng cao dựa trên các yêu cầu và ý tưởng từ đội ngũ sáng tạo.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các ngành về thiết kế Đồ họa, truyền thông đa phương tiện.

Tối thiểu có 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Thành thạo phần mềm dựng phim chuyên nghiệp Adobe After Effects (biết tạo tracking 3d; Tạo hiệu ứng ink effect trên map là lợi thế)

Luôn cập nhật xu hướng, sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa, chuyển động, cắt cảnh, bố cục.

Biết các phần mềm đồ họa 2D (Adobe Illustrator) hoặc 3D (unreal engine/Cinema 4D/ Maya/ Blender) là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt.

Tại Line Century Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thoả thuận ở từng vị trí trong buổi phỏng vấn.

Văn hóa làm việc cởi mở và chia sẻ; đội ngũ quản lý thân thiện.

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định.

Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và miễn phí đồ uống: cà phê, trà.

Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Line Century

