Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Hivelab Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Hivelab Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH Hivelab Vina
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH Hivelab Vina

Thiết kế đồ hoạ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Hivelab Vina

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà UDIC COMPLEX Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

. Biên tập, thực hiện các video về quảng cáo game
. Biên tập và thực hiện motion cho các design về game để quảng cáo trên các nền tảng.
. Thay đổi kích thước và ngôn ngữ video.
. Thực hiện các dự án thiết kế motion khác của công ty.
Bắt buộc: Gửi CV kèm Portfolio
(Tư liệu tham khảo link https : //www. youtube. com/playlist?list=PLEB-I9qa4tFEfPMX3hnEfghKgMAlDz2_9 )

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Motion Designer trong lĩnh vực Motion Graphic, (tuyển từ Fresher đến người có kinh nghiệm)
. Sử dụng thành thạo công cụ graphic (Photoshop, After Effect), nắm vững cơ bản diễn đạt visual
. Có ý tưởng độc đáo và sáng tạo
. Có khả năng giao tiếp linh hoạt, chính xác và phối hợp chặt chẽ trong công việc
Đối với 2D Motion Graphic Designer yêu cầu các kỹ năng:
. Adobe Photoshop
. Adobe Illustrator
. After effects
Đối với Senior Motion Graphic Designer yêu cầu các kỹ năng:
. Adobe After effects
. Maxon Cinema 4D (ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Octane / RedShift Renderer)

Tại Công ty TNHH Hivelab Vina Thì Được Hưởng Những Gì

. Có thể được cử sang Hàn Quốc đào tạo / công tác (du lịch) để nâng cao kĩ thuật, thưởng thành tích tốt
. Thời gian thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương chính thức
. Làm việc tại văn phòng chung (Co-working Space) mà công ty HIVELAB Hàn Quốc trực tiếp thiết kế, xây dựng.
. Thưởng Tết, tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí, phí gửi xe máy
. Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật Lao động
. Chế độ Oasis: được nghỉ 2 giờ/1 lần/1 tháng
. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hivelab Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hivelab Vina

Công ty TNHH Hivelab Vina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-motion-graphic-designer-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207732
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 105 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ Phần Bảo Đại Đường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Bảo Đại Đường
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Galaxy Education Joint Stock Company
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAST LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAST LOGISTICS VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Hướng Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Hộ Kinh Doanh Hướng Dương
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YANGOO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YANGOO VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Công Nghệ Việt
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Quảng cáo Aliviral làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo Aliviral
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BABIES ZONE VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC SAO KHUÊ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC SAO KHUÊ QUỐC TẾ
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
20 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing Saint-Gobain Vietnam Ltd., làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Saint-Gobain Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing LG Electronics Vietnam Hai Phong - Sales & Marketing Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LG Electronics Vietnam Hai Phong - Sales & Marketing Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm