Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Hivelab Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà UDIC COMPLEX Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

. Biên tập, thực hiện các video về quảng cáo game

. Biên tập và thực hiện motion cho các design về game để quảng cáo trên các nền tảng.

. Thay đổi kích thước và ngôn ngữ video.

. Thực hiện các dự án thiết kế motion khác của công ty.

Bắt buộc: Gửi CV kèm Portfolio

(Tư liệu tham khảo link https : //www. youtube. com/playlist?list=PLEB-I9qa4tFEfPMX3hnEfghKgMAlDz2_9 )

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Motion Designer trong lĩnh vực Motion Graphic, (tuyển từ Fresher đến người có kinh nghiệm)

. Sử dụng thành thạo công cụ graphic (Photoshop, After Effect), nắm vững cơ bản diễn đạt visual

. Có ý tưởng độc đáo và sáng tạo

. Có khả năng giao tiếp linh hoạt, chính xác và phối hợp chặt chẽ trong công việc

Đối với 2D Motion Graphic Designer yêu cầu các kỹ năng:

. Adobe Photoshop

. Adobe Illustrator

. After effects

Đối với Senior Motion Graphic Designer yêu cầu các kỹ năng:

. Adobe After effects

. Maxon Cinema 4D (ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Octane / RedShift Renderer)

Tại Công ty TNHH Hivelab Vina Thì Được Hưởng Những Gì

. Có thể được cử sang Hàn Quốc đào tạo / công tác (du lịch) để nâng cao kĩ thuật, thưởng thành tích tốt

. Thời gian thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương chính thức

. Làm việc tại văn phòng chung (Co-working Space) mà công ty HIVELAB Hàn Quốc trực tiếp thiết kế, xây dựng.

. Thưởng Tết, tháng lương thứ 13, thưởng thành quả, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí, phí gửi xe máy

. Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật Lao động

. Chế độ Oasis: được nghỉ 2 giờ/1 lần/1 tháng

. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hivelab Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin