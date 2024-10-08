Tuyển Motion Graphic Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia thực hiện các dự án Motion Graphic, Animation, Infographic.
- Tham gia xây dựng ý tưởng Animation cho những dự án của VCCorp và nhãn hàng.
- Chịu trách nhiệm biên tập, dựng, chỉnh sửa các nội dung Motion Graphic, Animation phục vụ cho việc truyền thông trên các mạng xã hội của công ty.
- Thực hiện các yêu cầu phát sinh khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về thiết kế, màu sắc Phong cách thiết kế hiện đại Có kiến thức về Animation, lên kịch bản, dựng phim và story board cơ bản Sử dụng thành thạo After Effect và các phần mềm thiết kế liên quan Có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo deadline Khả năng teamwork tốt
Có kiến thức về thiết kế, màu sắc
Phong cách thiết kế hiện đại
Có kiến thức về Animation, lên kịch bản, dựng phim và story board cơ bản
Sử dụng thành thạo After Effect và các phần mềm thiết kế liên quan
Có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo deadline
Khả năng teamwork tốt
Có kiến thức về thiết kế, màu sắc
Phong cách thiết kế hiện đại
Có kiến thức về Animation, lên kịch bản, dựng phim và story board cơ bản
Sử dụng thành thạo After Effect và các phần mềm thiết kế liên quan
Có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo deadline
Khả năng teamwork tốt
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì
- Thương xuyên làm việc với các nhãn hàng, tập đoàn lớn
- Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm, du lịch trong và ngoài nước, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, Digital Marketing.
- Mệt nghỉ với các hoạt động văn hóa được thực hiện bởi văn hóa nội bộ và Mõ làng VCCorp.
- Môi trường làm việc: 3 KHÔNG: KHÔNG cần check out, KHÔNG đồng phục, KHÔNG cấp bậc
- Quy mô công ty: 2000 người
- Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm, du lịch trong và ngoài nước, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, Digital Marketing.
- Mệt nghỉ với các hoạt động văn hóa được thực hiện bởi văn hóa nội bộ và Mõ làng VCCorp.
- Môi trường làm việc: 3 KHÔNG: KHÔNG cần check out, KHÔNG đồng phục, KHÔNG cấp bậc
- Quy mô công ty: 2000 người
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI