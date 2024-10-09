Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 174 Mai Anh Tuấn,Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Nghiên cứu tìm kiếm các dòng sản phẩm phù hợp để xây dự án bao gồm thiết bị - hệ thống - giải pháp hoặc dạng phần cứng hoặc dạng phần mềm ở các lĩnh vực:
- An ninh mạng công nghệ cao
- Thông tin truyền thông
- Công nghệ thông tin
- An ninh an toàn thông tin
- Viễn thông tin học
- Kỹ thuật hình sự
- Kỹ thuật nghiệp vụ
2. Nghiên cứu lựa chọn nhà cung cấp phù hợp (phối hợp cùng team Kỹ thuật)
a. Phối hợp chuẩn bị các tài liệu cho các chương trình demo giới thiệu SP
b. Lập kế hoạch và triển khai các nội dung liên quan nghiệp vụ mua hàng:
- Phối hợp xử lý thông quan nhập khẩu các lô hàng
- Phối hợp Team Khách hàng để xử lý chứng từ để bàn giao CĐT theo HĐ đã ký kết
- Theo dõi tiến độ giao hàng đầu vào - đầu ra, theo dõi tiến độ thanh toán đầu vào, theo dõi lịch trình luân chuyển hàng hóa bám sát tiến độ bàn giao CĐT
c. Tham gia hoàn thiện HSDT các GT (nếu cần)
d. Phối hợp các ND liên quan nghiệm thu bàn giao theo Hợp đồng vs CĐT
e. Xử lý các công việc liên quan phát sinh khác (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ thương mại quốc tế/ kinh tế đối ngoại/ ngành nghề liên quan... 2. Nắm vững về Incoterms 2010, có kỹ năng phân loại HS code, có kỹ năng tìm kiếm nhà cung cấp, tìm kiếm nguồn, có kỹ năng đàm phán vs nhà cung cấp nước ngoài và trong nước 3. Kinh nghiệm tối thiểu 03 – 05 năm trong các công việc liên quan nghiệp vụ thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại,... 4. Kỹ năng tiếng Anh: yêu cầu có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 5. Có kỹ năng tin học văn phòng 6. Có tinh thần cầu thị, tinh thần xây dựng, nhiệt huyết, có tính chủ động và sáng tạo, có phương pháp tổ chức lập kế hoạch trong công việc 7. Xác định gắn bó với công ty vì đặc thù tính chất công ty làm dự án 8. Tuân thủ theo quy định chung của Phòng, của công ty (ký cam kết bảo mật thông tin dự án của phòng, của công ty)
3. Kinh nghiệm tối thiểu 03 – 05 năm trong các công việc liên quan nghiệp vụ thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại,...

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

1. LƯƠNG: 10.000.000- 20.000.000 đ, THEO NĂNG LỰC ỨNG VIÊN
2. Tăng lương 1 lần/ năm hoặc tùy theo năng lực
3. Có chế độ tháng lương thứ 13, THƯỞNG LỄ TẾT, THƯỞNG SINH NHẬT, Dự án
4. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định.
5. Có nhiều cơ hội tốt để thăng tiến, phát triển bản thân
6. Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...) và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, tổ 1, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

